«ПСЖ» одержал волевую победу над «Маккаби» в матче Лиги чемпионов

Встреча группы H в Хайфе завершилась победой гостей со счетом 3:1. У проигравших счет открыл Тьяронн Шери (24-я минута), в составе парижан отличились Лионель Месси (37), Килиан Мбаппе (69) и Неймар (88).

Месси стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив 39-й команде и опередив по этому показателю португальского форварда Криштиану Роналду.

В другом матче группы итальянский «Ювентус» дома проиграл португальской «Бенфике» со счетом 1:2. «Пари Сен-Жермен» с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице, столько уже у идущей второй «Бенфики». «Ювентус» и «Маккаби» не имеют очков в активе.