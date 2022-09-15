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00:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«ПСЖ» одержал волевую победу над «Маккаби» в матче Лиги чемпионов

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл израильский «Маккаби» из Хайфы в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

ПСЖ
Маккаби Тель-АвивЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча группы H в Хайфе завершилась победой гостей со счетом 3:1. У проигравших счет открыл Тьяронн Шери (24-я минута), в составе парижан отличились Лионель Месси (37), Килиан Мбаппе (69) и Неймар (88).

Месси стал рекордсменом Лиги чемпионов, забив 39-й команде и опередив по этому показателю португальского форварда Криштиану Роналду.

В другом матче группы итальянский «Ювентус» дома проиграл португальской «Бенфике» со счетом 1:2. «Пари Сен-Жермен» с шестью очками занимает первое место в турнирной таблице, столько уже у идущей второй «Бенфики». «Ювентус» и «Маккаби» не имеют очков в активе.

В следующем туре парижане сыграют 5 октября в гостях с «Бенфикой», а «Маккаби» встретится на выезде с «Ювентусом».

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