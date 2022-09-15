«Я оставил бизнес жены ради шанса». Грэм Поттер ни разу не был на ЛЧ даже как зритель — а теперь дебютировал с «Челси»

Дебют Грэма Поттера в «Челси» пришелся на матч Лиги чемпионов — тренер начал с обидной ничьей с «Зальцбургом» (1:1).

«Челси» играл лучше, но «Ред Булл» все-таки зацепил ничью

В первом тайме лондонцам чуть не везло: был опасный удар Обамеянга в самом начале и выстрел Маунта, который прошел рядом со штангой. Хозяева забили только на 48-й минуте: Маунт покатил в штрафную, а Стерлинг нанес изысканный удар правой.

Все шло к минимальной победе «Челси», но на 75-й «Зальцбургу» помог полузащитник Ноа Окафор.

По статистике «Челси» был лучше: владение — 72% против 28%, удары по воротам — 17 против 4 (в створ — 4 против 3), xG — 1,59 против 0,26.

«Я оставил стабильную работу и бизнес своей жены ради возможности». Путь Поттера к Лиге чемпионов впечатляет

Так Поттер дебютировал не только в «Челси», но и в ЛЧ — Грэм хотел этого как можно быстрее.

«Я уехал из Англии, когда мне было 30, и перешел в клуб, который увольнял тренеров каждый год в течение пяти лет. Я оставил стабильную работу. Оставил бизнес жены ради такой возможности.



Жизнь — это выход из зоны комфорта, это принятие ответственности, вера в нечто большее, чем имеем сейчас. Я не рассматриваю [переход в “Челси”] как риск в негативном смысле. Думаю, все немного таинственно, и в этом прелесть жизни», — говорил Поттер перед матчем.

Далеко за пределы зоны комфорта Грэм рванул еще в 2011-м, когда поехал тренировать шведский «Эстерсунд» в четвертую лигу — тот самый клуб, где тренеры не задерживались. А он остался до 2018-го, пока не провел команду наверх. Ради этого семья Грэма (у пары тогда только родился ребенок) и бросила все в Англии.

Из-за переноса матчей АПЛ дебют Поттера в «Челси» переехал на Лигу чемпионов — раньше он никак не был связан с турниром. Ни как игрок, ни как тренер.

Перед игрой его спросили, бывал ли он на матчах ЛЧ хотя бы как зритель: «Навскидку — думаю, что нет. Что ж, хорошее время, чтобы начать. Где бы мы ни начали, будет прекрасно. Почему бы не здесь и не сейчас?».

Как начинали в «Челси» до этого: Сарри и Тухель делали упор на владение, а Лэмпард рекордно сгорел «Ман Юнайтед»

Три прошлых тренера «Челси» тоже дебютировали без побед.

• Маурицио Сарри начал с поражения в Суперкубке Англии (0:2 от «Ман Сити») — зато не предал красивый стиль. Лондонцы старались контролировать мяч даже против Пепа Гвардиолы: итоговое соотношение — 47% на 53% в пользу «Сити», но большую часть матча «Челси» лидировал по этому показателю.

• Лэмпард возглавил «Челси» в августе 2019-го и в первом официальном матче уступил «Манчестер Юнайтед» — 0:4. Так крупно в дебютах не проигрывали с 1978 года — тогда команда Дэнни Бланчфлауэра уступила «Мидлсбро» со счетом 2:7.

«Четыре наших ошибки привели к пропущенным голам. “Челси” должен был вести в счете после первого тайма, но мы слишком сильно ошибались, это станет для команды уроком. Не хочу, чтобы отсутствие определенных игроков стало для “Челси” оправданием, мы не хотим приезжать и проигрывать 0:4», — грустил Лэмпард.

• Дебют Тухеля в январе 2021-го прошел чуть удачнее: сыграли без голов с «Вулверхэмптоном». Хотя по статистике «Челси» был намного мощнее: владение — 78% на 22%, удары — 15:4 (в створ — 5:0, но у гостей была перекладина), точность пасов — 92% против 71%.

78% владения и 820 точных пасов — рекорд для тренера в дебютном матче в АПЛ с сезона-2003/04, когда начались подобные подсчеты.