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12:12 (мск), источник: Sport24

«Рейнджерс» нарушил запрет УЕФА и спели гимн Великобритании перед матчем ЛЧ в связи со смертью Елизаветы II

В среду, 14 сентября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Наполи». Встреча завершилась победой неаполитанцев со счетом 3:0.

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Источник: Reuters

Перед игрой исполнил гимн Великобритании, несмотря на запрет УЕФА. Матч с «Наполи» был перенесен с 13 на 14 сентября в связи с траурными мероприятиями из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. «Челси», «Манчестер Сити» и «Рейнджерс» просили разрешить им исполнить гимн Великобритании перед домашними матчами, но УЕФА отказал.

Перед матчами этих команд не был исполнен гимн Лиги чемпионов, а в центре поля не был растягивать баннер с логотипом турнира. При этом шотландский клуб проигнорировал запрет и после минуты молчания исполнил национальный гимн на стадионе «Айброкс» в Глазго вместе с болельщиками.

Рейнджерс
0:3
Первый тайм: 0:0
Наполи
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