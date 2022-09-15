«Рейнджерс» нарушил запрет УЕФА и спели гимн Великобритании перед матчем ЛЧ в связи со смертью Елизаветы II

Перед игрой исполнил гимн Великобритании, несмотря на запрет УЕФА. Матч с «Наполи» был перенесен с 13 на 14 сентября в связи с траурными мероприятиями из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. «Челси», «Манчестер Сити» и «Рейнджерс» просили разрешить им исполнить гимн Великобритании перед домашними матчами, но УЕФА отказал.

Перед матчами этих команд не был исполнен гимн Лиги чемпионов, а в центре поля не был растягивать баннер с логотипом турнира. При этом шотландский клуб проигнорировал запрет и после минуты молчания исполнил национальный гимн на стадионе «Айброкс» в Глазго вместе с болельщиками.