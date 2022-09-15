Болельщики забросали камнями машину тренера после поражения

В среду «Порту» дома уступил «Брюгге» со счетом 0:4.

«Очень прискорбно. Дикий и трусливый поступок — нападение на машину, в которой находятся жена и дети тренера. Немыслимо. Жена Консейсау немедленно подала жалобу, полиция тогда не уделила ей должного внимания, но она была подана», — сказал Маркеш.

«Мы оказываем полную поддержку Сержиу Консейсау. Было установлено, что незадолго до того, как в машину начали кидать камни, сын Консейсау Родригу (защитник “Порту”) получил оскорбительное сообщение от кого-то, кто был на стадионе. Мы уже передали сообщение властям, но мы не знаем, этот ли человек совершил нападение», — добавил директор португальского клуба по связям с общественностью.