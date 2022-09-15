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11:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики забросали камнями машину тренера после поражения

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Автомобиль главного тренера «Порту» Сержиу Консейсау забросали камнями после разгромного поражения в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге», сообщил директор португальского клуба по связям с общественностью Франсишку Маркеш, которого цитирует O Jogo.

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Источник: AFP 2022

В среду «Порту» дома уступил «Брюгге» со счетом 0:4.

«Очень прискорбно. Дикий и трусливый поступок — нападение на машину, в которой находятся жена и дети тренера. Немыслимо. Жена Консейсау немедленно подала жалобу, полиция тогда не уделила ей должного внимания, но она была подана», — сказал Маркеш.

«Мы оказываем полную поддержку Сержиу Консейсау. Было установлено, что незадолго до того, как в машину начали кидать камни, сын Консейсау Родригу (защитник “Порту”) получил оскорбительное сообщение от кого-то, кто был на стадионе. Мы уже передали сообщение властям, но мы не знаем, этот ли человек совершил нападение», — добавил директор португальского клуба по связям с общественностью.

Также он отметил, что «Порту» начал собственное расследование. Виновный или его сообщники, если они будут найдены, подвергнутся дисциплинарному взысканию в соответствии с правилами клуба.

Порту
0:4
Первый тайм: 0:1
Брюгге
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