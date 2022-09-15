Де Брейне признан игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Манчестер Сити
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брейне признан игроком недели в Лиге чемпионов, сообщает пресс-служба УЕФА.
Конкурентами бельгийца за этот приз были полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала, форвард «Брюгге» Ферран Хутгла и нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе.
«Сити» вместе с Кевином де Брейне победил во втором туре группового этапа дортмундскую «Боруссию». Футболист отметился голевым пасом, проведя на поле всю игру.