Роналду забил первый гол в сезоне — с пенальти «Шерифу». У него было 7 матчей без результативных действий
Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне.
Манчестер Юнайтед
ШерифЛига Европы: таблица и календарь
Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне.
В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа» форвард «Манчестер Юнайтед» на 39-й минуте реализовал пенальти, пробив по центру ворот.
До сегодняшней игры у 37-летнего форварда в этом сезоне была 7-матчевая серия без голов и результативных передач за клуб во всех турнирах. При этом он всего три раза выходил в стартовом составе.