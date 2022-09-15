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21:33 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду забил первый гол в сезоне — с пенальти «Шерифу». У него было 7 матчей без результативных действий

Криштиану Роналду забил первый гол в сезоне.

Манчестер Юнайтед
ШерифЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Шерифа» форвард «Манчестер Юнайтед» на 39-й минуте реализовал пенальти, пробив по центру ворот.

До сегодняшней игры у 37-летнего форварда в этом сезоне была 7-матчевая серия без голов и результативных передач за клуб во всех турнирах. При этом он всего три раза выходил в стартовом составе.

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