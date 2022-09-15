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21:47 (мск), источник: ТАСС

Гол Роналду с пенальти помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Шериф» в матче Лиги Европы

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу английской команды.

Шериф
Манчестер ЮнайтедЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 15 сентября. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 на выезде обыграл молдавский «Шериф» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в четверг.

Забитыми мячами отметились Джейдон Санчо (17-я минута) и Криштиану Роналду (39, с пенальти).

Роналду забил свой первый гол в нынешнем сезоне во всех турнирах. 37-летний нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, также по ходу карьеры он выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».

«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги Европы, в стартовом матче манкунианцы дома уступили испанскому клубу «Реал Сосьедад» (0:1).

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Омонией», «Шериф» примет «Реал Сосьедад». Встречи пройдут 6 октября.

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