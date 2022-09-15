Гол Роналду с пенальти помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Шериф» в матче Лиги Европы
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу английской команды.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу английской команды.
ТАСС, 15 сентября. Английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0 на выезде обыграл молдавский «Шериф» в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в четверг.
Забитыми мячами отметились Джейдон Санчо (17-я минута) и Криштиану Роналду (39, с пенальти).
Роналду забил свой первый гол в нынешнем сезоне во всех турнирах. 37-летний нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, также по ходу карьеры он выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».
«Манчестер Юнайтед» одержал первую победу в текущем розыгрыше Лиги Европы, в стартовом матче манкунианцы дома уступили испанскому клубу «Реал Сосьедад» (0:1).
В следующем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграет с «Омонией», «Шериф» примет «Реал Сосьедад». Встречи пройдут 6 октября.