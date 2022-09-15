Гол Роналду с пенальти помог «Манчестер Юнайтед» обыграть «Шериф» в матче Лиги Европы

Роналду забил свой первый гол в нынешнем сезоне во всех турнирах. 37-летний нападающий является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, победителем Лиги наций. Португалец — лучший бомбардир в истории национальных сборных, лучший бомбардир чемпионатов Европы, лучший бомбардир в истории Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала». Форвард вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года, также по ходу карьеры он выступал за португальский «Спортинг», испанский «Реал» и итальянский «Ювентус».