«Болельщиков “Ференцвароша” было столько, что иногда казалось: мы играем на своем поле». Черчесов — о победе в Монако

— Какой успех можно назвать большим — дома вдесятером над «Трабзонспором» или сегодня в гостях над третьей командой Франции прошлого сезона?

— Сегодня мы думали о том, что было сегодня. Игра с «Трабзонспором» была неделю назад, она — уже часть истории. Теперь то же можно сказать и об игре в Монако. Мы же живем матчем Кубка Венгрии, который пройдет через пару дней.

Что такое успех? Успех — это когда ты вышел в финал, который, кстати, пройдет в Будапеште, и все завершилось победой. Пока же это только ступенька к выходу из групповой стадии. Да, у нас шесть очков, но они значат не так много, поскольку еще 12 — в розыгрыше. О'кей, сегодня была хорошая игра, мы победили 1:0 и счастливы. Но пока еще ничего не в наших руках. Только шесть очков.

Невероятно, сколько сегодня было на стадионе болельщиков «Ференцвароша». Иногда у меня возникало ощущение, что мы играем на своем поле, и очень им за это благодарны.

— Эти шесть очков после двух матчей — гораздо больше, чем большинство венгерских болельщиков после двух туров мечтало увидеть. Как удержать этот ход?

— Мы идем от игры к игре. Невозможно планировать победу, ничью или поражение, потому что с другой стороны тоже играет команда, которая так же хочет выиграть, как и ты. Наша задача — быть готовыми. У нас сегодня в заявке было всего 16 игроков. Всего четверо из них были защитниками, и мы ничего в этой линии не могли поменять, потому что трое травмированы и один дисквалифицирован. Оставалось только надеяться, что никто из них не выпадет по ходу сегодняшней игры. Так что ничего нельзя планировать. Мы должны делать все от себя зависящее, чтобы команда шла своим, намеченным, путем.

— В первом тайме у вас было преимущество во всех игровых аспектах, во втором же в основном пришлось терпеть и защищаться. Что помогло выстоять? — поинтересовался спецкор «СЭ».

— В перерыве мы говорили о том, что «Монако» может взвинтить темп и выйти на второй тайм более энергичным. Мы должны быть к этому готовы — и, как вы правильно сказали, проявить достаточно терпения. Да, мы отдали сопернику часть пространства — но, по моему мнению, не отдали инициативу. Мы в любой момент были готовы к контратакам.