«Будё-Глимт» с Хайкиным в воротах обыграл «Цюрих» в матче группового этапа Лиги Европы

ТАСС, 15 сентября. Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» в четверг на своем поле со счетом 2:1 обыграл швейцарский «Цюрих» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

На 54-й минуте встречи игрок «Цюриха» Оле Сельнэс забил гол в свои ворота, спустя 4 минуты отличился футболист «Будё-Глимт» Уго Ветлесен.

У «Цюриха» единственный гол забил Донис Авдияй (81). На 40-й минуте футболист «Цюриха» Тосин Айегун отметился голом, но он не был засчитан после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

Российский вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин провел на поле все 90 минут.

Команды выступают в группе A вместе с английским «Арсеналом» и нидерландским ПСВ. Матч этих команд был перенесен на 20 октября в связи траурными мероприятиями в Лондоне после смерти Елизаветы II. «Будё-глимт» возглавляет турнирную таблицу группы A, набрав 4 очка в двух матчах. Следом идут «Арсенал» (3 очка), ПСВ (1) и «Цюрих» (0). В следующем туре «Будё-Глимт» сыграет на выезде против «Арсенала», а «Цюрих» примет дома ПСВ. Обе встречи пройдут 6 октября.