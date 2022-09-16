Головин проиграл Черчесову, Роналду забил первый гол в сезоне. Итоги вечера в еврокубках

На стадионе «Луи II» состоялась «российская дуэль»: «Монако» с Александром Головиным в составе принимал «Ференцварош», которым руководит Станислав Черчесов. Монегаски уступили со счетом 0:1 за счет гола Балинта Вечеи на 80-й минуте. Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.
Команда Черчесова возглавила таблицу группы H с двумя победами в двух играх. На счету «Монако» и «Трабзонспора» по три очка, у «Црвены Звезды» — ноль.
Во время загрузки произошла ошибка.
Главная сенсация тура произошла в Дании, где «Мидтьюлланн» разгромил итальянский «Лацио» 5:1. В параллельной встрече группы F был зафиксирован самый крупный результат дня: нидерландский «Фейеноорд» победил австрийский «Штурм» 6:0. На счету всех четырех команд стало по три очка после двух туров.
Во время загрузки произошла ошибка.
Еще одну сенсацию дня сотворил «Карабах»: азербайджанский клуб на своем поле разгромил французский «Нант» 3:0.
Непросто пришлось и испанскому «Реал Сосьедад» в домашней игре с кипрской «Омонией». Клуб из Сан-Себастьяна вырвал победу со счетом 2:1, забив победный мяч на 80-й минуте.
В другой игре группы E молдавский «Шериф» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед». Англичане победили 2:0, забив два мяча в первом тайме. На 17-й минуте отличился Джейдон Санчо, на 39-й Криштиану Роналду реализовал пенальти. Для 37-летнего португальца это первый гол в сезоне.
Во время загрузки произошла ошибка.
В квартете C «Рома» разгромила финский ХИК 3:0. Голы у римлян забили Пауло Дибала, Лоренсо Пеллегрини и Андреа Белотти. Римский клуб под руководством Жозе Моуринью — действующий победитель Лиги конференций.
Во время загрузки произошла ошибка.
В другой игре группы испанский «Бетис» обыграл «Лудогорец» из Болгарии 3:2. Игра примечательна тем, что второй мяч команды из Севильи забил Хоакин. Хавбек отличился в возрасте 41 года и 56 дней, став самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы.
После двух туров на счету «Бетиса» шесть очков, у «Лудогорца» и «Ромы» — по три, у ХИК — ноль.
Во время загрузки произошла ошибка.
Неожиданно завершилась и игра в Кракове, где киевское «Динамо» уступило АЕК с Кипра 0:1. Киевляне проиграли обе встречи группы B и после двух туров замыкают таблицу.
В Норвегии российский голкипер Никита Хайкин помог «Буде-Глимту» обыграть «Цюрих» 2:1. Чемпионы Норвегии возглавили группу A с четырьмя очками. Впрочем, стоит отметить, что другая игра группы между лондонским «Арсеналом» с ПСВ из Эйндховена была перенесена с 15 сентября на 20 октября в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. На счету «Арсенала» три очка после одной встречи, у ПСВ — одно. «Цюрих» в двух матчах очков не набрал.
В третьем по силе еврокубке также отметился вратарь из России. Голкипер «Юргордена» Александр Васютин провел на поле все 90 минут и помог шведской команде обыграть норвежский «Молде» 3:2. На счету «Юргордена» стало 4 очка в группе F, как и у бельгийского «Гента», у «Молде» и «Шемрок Роверс» — по одному.
Еще один россиянин Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену в составе «Хапоэля» из Беэр-Шевы в домашнем матче с испанским «Вильярреалом». Форвард появился на 70-й минуте, а на 90-й получил желтую карточку. Гости победили 2:1, причем на последней минуте еще не реализовали пенальти.
Во время загрузки произошла ошибка.
Украинский «Днепр-1» на выезде взял верх над кипрским «Аполлоном» и вышел на второе место в группе E с тремя очками. У «Аполлона» и «Вадуца» из Лихтенштейна по одному, а лидирует нидерландский АЗ.
Неожиданным вышел результат матча между «Истанбул Башакшехир» и итальянской «Фиорентиной». Турецкая команда уверенно выиграла 3:0 и возглавила таблицу с шестью очками и разностью мячей 7:0.
Английский «Вест Хэм» одержал на выезде волевую победу над датским «Силкеборгом» — 3:2. Датчане открыли счет уже на пятой минуте, но еще до перерыва лондонская команда забила три мяча. Во втором тайме «Силкеборг» забил еще, но этого оказалось недостаточно. «Вест Хэм» возглавил таблицу группы B с шестью очками. У «Андерлехта» четыре, у «Стяуа» — одно, у «Силкеборга» — ноль.