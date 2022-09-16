Головин проиграл Черчесову, Роналду забил первый гол в сезоне. Итоги вечера в еврокубках

Лига Европы

На стадионе «Луи II» состоялась «российская дуэль»: «Монако» с Александром Головиным в составе принимал «Ференцварош», которым руководит Станислав Черчесов. Монегаски уступили со счетом 0:1 за счет гола Балинта Вечеи на 80-й минуте. Головин вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

Команда Черчесова возглавила таблицу группы H с двумя победами в двух играх. На счету «Монако» и «Трабзонспора» по три очка, у «Црвены Звезды» — ноль.

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Главная сенсация тура произошла в Дании, где «Мидтьюлланн» разгромил итальянский «Лацио» 5:1. В параллельной встрече группы F был зафиксирован самый крупный результат дня: нидерландский «Фейеноорд» победил австрийский «Штурм» 6:0. На счету всех четырех команд стало по три очка после двух туров.

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Еще одну сенсацию дня сотворил «Карабах»: азербайджанский клуб на своем поле разгромил французский «Нант» 3:0.

Непросто пришлось и испанскому «Реал Сосьедад» в домашней игре с кипрской «Омонией». Клуб из Сан-Себастьяна вырвал победу со счетом 2:1, забив победный мяч на 80-й минуте.

В другой игре группы E молдавский «Шериф» принимал на своем поле «Манчестер Юнайтед». Англичане победили 2:0, забив два мяча в первом тайме. На 17-й минуте отличился Джейдон Санчо, на 39-й Криштиану Роналду реализовал пенальти. Для 37-летнего португальца это первый гол в сезоне.

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В квартете C «Рома» разгромила финский ХИК 3:0. Голы у римлян забили Пауло Дибала, Лоренсо Пеллегрини и Андреа Белотти. Римский клуб под руководством Жозе Моуринью — действующий победитель Лиги конференций.

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В другой игре группы испанский «Бетис» обыграл «Лудогорец» из Болгарии 3:2. Игра примечательна тем, что второй мяч команды из Севильи забил Хоакин. Хавбек отличился в возрасте 41 года и 56 дней, став самым возрастным автором гола в истории Лиги Европы.

После двух туров на счету «Бетиса» шесть очков, у «Лудогорца» и «Ромы» — по три, у ХИК — ноль.

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Неожиданно завершилась и игра в Кракове, где киевское «Динамо» уступило АЕК с Кипра 0:1. Киевляне проиграли обе встречи группы B и после двух туров замыкают таблицу.

В Норвегии российский голкипер Никита Хайкин помог «Буде-Глимту» обыграть «Цюрих» 2:1. Чемпионы Норвегии возглавили группу A с четырьмя очками. Впрочем, стоит отметить, что другая игра группы между лондонским «Арсеналом» с ПСВ из Эйндховена была перенесена с 15 сентября на 20 октября в связи со смертью королевы Великобритании Елизаветы II. На счету «Арсенала» три очка после одной встречи, у ПСВ — одно. «Цюрих» в двух матчах очков не набрал.

Лига конференций

В третьем по силе еврокубке также отметился вратарь из России. Голкипер «Юргордена» Александр Васютин провел на поле все 90 минут и помог шведской команде обыграть норвежский «Молде» 3:2. На счету «Юргордена» стало 4 очка в группе F, как и у бельгийского «Гента», у «Молде» и «Шемрок Роверс» — по одному.

Еще один россиянин Магомед-Шапи Сулейманов вышел на замену в составе «Хапоэля» из Беэр-Шевы в домашнем матче с испанским «Вильярреалом». Форвард появился на 70-й минуте, а на 90-й получил желтую карточку. Гости победили 2:1, причем на последней минуте еще не реализовали пенальти.

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Украинский «Днепр-1» на выезде взял верх над кипрским «Аполлоном» и вышел на второе место в группе E с тремя очками. У «Аполлона» и «Вадуца» из Лихтенштейна по одному, а лидирует нидерландский АЗ.

Неожиданным вышел результат матча между «Истанбул Башакшехир» и итальянской «Фиорентиной». Турецкая команда уверенно выиграла 3:0 и возглавила таблицу с шестью очками и разностью мячей 7:0.