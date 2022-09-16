Хави: «Барса» может обыграть любого. С «Баварией» не хватило эффективности — если не раздавить соперника в ЛЧ, раздавят тебя

«Если вы видели матч, то наверняка понимаете, что мы могли победить. Нам не хватило эффективности. С нашей стороны важно быть показывать концентрацию все 90 минут и учиться на ошибках. Победы и поражения длятся 24 часа. Я поговорил с командой, показал видео их ошибок. Они недовольны упущенными моментами. Мы играли хорошо, только не забили. Нельзя упускать так много моментов в матчах Лиги чемпионов. Я думаю, что мы можем обыграть любую команду, но должны это доказать. Необходимо убедить игроков, что мы на правильном пути. Сейчас обвинять никого не надо. Мы показали хорошую игру, но должны быть более эффективными. Если ты не раздавишь соперника в Лиге чемпионов, то раздавят тебя», — сказал главный тренер «Барселоны».