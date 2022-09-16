Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:30
Майнц
Герта
Футбол. Зарубежный
21:45
Салернитана
Лечче
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:00
Ноттингем Форест
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
22:00
Осер
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Кадис
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
14.09
Рейнджерс
Наполи
03
14.09
Челси
Зальцбург
11
14.09
Реал
РБ Лейпциг
20
14.09
Манчестер Сити
Боруссия Д
21
14.09
Копенгаген
Севилья
00
14.09
Ювентус
Бенфика
12
14.09
Маккаби Хайфа
ПСЖ
13
14.09
Милан
Динамо З
31
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
18:16 (мск), источник: Sports.Ru

Хави: «Барса» может обыграть любого. С «Баварией» не хватило эффективности — если не раздавить соперника в ЛЧ, раздавят тебя

Хави поделился выводами по итогам матча против «Баварии» (0:2) в Лиге чемпионов.

Барселона
БаварияЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Если вы видели матч, то наверняка понимаете, что мы могли победить. Нам не хватило эффективности. С нашей стороны важно быть показывать концентрацию все 90 минут и учиться на ошибках. Победы и поражения длятся 24 часа. Я поговорил с командой, показал видео их ошибок. Они недовольны упущенными моментами. Мы играли хорошо, только не забили. Нельзя упускать так много моментов в матчах Лиги чемпионов. Я думаю, что мы можем обыграть любую команду, но должны это доказать. Необходимо убедить игроков, что мы на правильном пути. Сейчас обвинять никого не надо. Мы показали хорошую игру, но должны быть более эффективными. Если ты не раздавишь соперника в Лиге чемпионов, то раздавят тебя», — сказал главный тренер «Барселоны».

Читайте также
Бавария
2:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь