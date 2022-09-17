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10:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лацио» вернет деньги за билеты 225 болельщикам, посетившим матч ЛЕ c «Мидтьюлланном»

«Мидтьюлланн» дома разгромил «Лацио» со счётом 5:1 во 2-м туре групповой стадии Лиги Европы.

Мидтьюлланн
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Источник: Reuters

Поэтому римский клуб принял решение компенсировать стоимость билетов 225 болельщикам, которые посетили игру в Дании, о чём сообщила его пресс-служба в социальных сетях.

Источник: Reuters

Напомним, хозяева дважды отличились в середине первого тайма. Сначала это сделал Паулиньо на 26-й минуте, а через четыре минуты преимущество датчан укрепил Сори Каба. На 52-й минуте Эвандер успешно реализовал 11-метровый удар, доведя счёт до разгрома. На 57-й минуте лидер «Лацио» Сергей Милинкович-Савич сократил отставание своей команды. На 67-й минуте Густав Исаксен снова увеличил разницу голов, а на 72-й минуте Эрик Святченко установил итоговый счёт встречи — разгромная победа «Мидтьюлланна» со счётом 5:1.

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