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Футбол. Суперкубок УЕФА. Все результаты
21 сентября, источник: Sports.Ru

УЕФА думает о турнире для команд, выигравших еврокубки и МЛС. Он может заменить Суперкубок Европы

УЕФА хочет создать турнир с участием победителей еврокубков и клубов из МЛС.

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Источник: Reuters

Как пишет The Guardian, в настоящее время УЕФА рассматривает идею о создании нового турнира, который заменит Суперкубок Европы, где на старте сезона играют победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Переговоры по поводу создания нового турнира идут.

Планируется, что в новом турнире будет четыре участника — победители Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций, а также команда, выигравшая МЛС. УЕФА считает американский рынок крайне перспективным направлением для развития футбола.

Ранее сообщалось, что некоторые матчи Лиги чемпионов могут пройти за пределами Европы — в Китае, США или на Ближнем Востоке. Эту идею поддерживает президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

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