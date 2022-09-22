СМИ: УЕФА может создать турнир с участием победителей еврокубков и MLS

ТАСС, 22 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность создания турнира, в котором будут принимать участие победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом в среду сообщает британская газета The Guardian.

По информации источника, первый розыгрыш турнира, который заменит Суперкубок УЕФА, планируется в 2024 году. Отмечается, что обсуждения, касающиеся соревнований, пройдут 22—23 сентября на генеральной ассамблее Европейской ассоциации клубов в Стамбуле.

Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года, до 1999 года в нем участвовали победители Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) и Кубка обладателей кубков, который был упразднен после окончания сезона-1999/00. С 2000 года трофей разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы (до 2009 года — Кубок УЕФА). С сезона-2021/22 вновь проводится третий европейский клубный турнир — Лига конференций.