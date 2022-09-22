СМИ: УЕФА может создать турнир с участием победителей еврокубков и MLS
По информации The Guardian, новый турнир заменит Суперкубок УЕФА.
По информации The Guardian, новый турнир заменит Суперкубок УЕФА.
ТАСС, 22 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность создания турнира, в котором будут принимать участие победители Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций и североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом в среду сообщает британская газета The Guardian.
По информации источника, первый розыгрыш турнира, который заменит Суперкубок УЕФА, планируется в 2024 году. Отмечается, что обсуждения, касающиеся соревнований, пройдут
Суперкубок УЕФА проводится с 1972 года, до 1999 года в нем участвовали победители Кубка европейских чемпионов (ныне — Лига чемпионов) и Кубка обладателей кубков, который был упразднен после окончания сезона-1999/00. С 2000 года трофей разыгрывается между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы (до 2009 года — Кубок УЕФА). С сезона-2021/22 вновь проводится третий европейский клубный турнир — Лига конференций.