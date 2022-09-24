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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
12:25 (мск), источник: Газета.Ру

Более 1700 болельщиков «Ливерпуля» подадут в суд на УЕФА

Более 1700 болельщиков английского «Ливерпуля» подадут иски в суд на УЕФА из-за последствий беспорядков во время финала Лиги чемпионов, сообщает BBC.

Ливерпуль
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Источник: AP 2022

Перед игрой полиция, пытаясь предотвратить беспорядки с участием болельщиков, применила слезоточивый газ, а также не пустила на трибуны множество людей с настоящими билетами на игру. По итогам инцидентов было задержано более 100 человек.

Как утверждают адвокаты пострадавших, их клиентам был нанесен большой физический и моральный вред, так как УЕФА не смогла обеспечить безопасность зрителей.

Напомним, что матч между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» прошел в пригороде Парижа 28 мая. Начало встречи было отложено из-за того, что «Ливерпуль» не смог вовремя прибыть на стадион из-за пробки.

К тому же французская полиция не смогла справиться с допуском болельщиков. Фанаты в количестве около 15 тыс. человек пытались без билетов попасть на стадион. Полиция применила против болельщиков английской команды, располагавшихся за пределами стадиона, слезоточивый газ. Сообщалось, что в числе прочих пострадали брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа с беременной женой.

Встреча между командами завершилась победой испанской команды со счетом 1:0. Единственный гол на счету Винисиуса.

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