Более 1700 болельщиков «Ливерпуля» подадут в суд на УЕФА

Перед игрой полиция, пытаясь предотвратить беспорядки с участием болельщиков, применила слезоточивый газ, а также не пустила на трибуны множество людей с настоящими билетами на игру. По итогам инцидентов было задержано более 100 человек.

Как утверждают адвокаты пострадавших, их клиентам был нанесен большой физический и моральный вред, так как УЕФА не смогла обеспечить безопасность зрителей.

Напомним, что матч между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем» прошел в пригороде Парижа 28 мая. Начало встречи было отложено из-за того, что «Ливерпуль» не смог вовремя прибыть на стадион из-за пробки.

К тому же французская полиция не смогла справиться с допуском болельщиков. Фанаты в количестве около 15 тыс. человек пытались без билетов попасть на стадион. Полиция применила против болельщиков английской команды, располагавшихся за пределами стадиона, слезоточивый газ. Сообщалось, что в числе прочих пострадали брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа с беременной женой.