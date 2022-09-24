УЕФА наказал «Марсель» матчем без зрителей в Лиге чемпионов
«Марсель» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» при пустых трибунах.
Марсель
Айнтрахт Ф
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«Марсель» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» при пустых трибунах.
Как сообщает AFP, французский клуб понес наказание из-за беспорядков, устроенных фанатами на стадионе «Велодром» во время матча с «Айнтрахтом» (0:1) 13 сентября.
Ранее в отношении «Марселя» действовал условный запрет на допуск болельщиков на один еврокубковый матч.
УЕФА также принял решение закрыть фанатскую трибуну «Марселя» на домашнем матче с «Тоттенхэмом».