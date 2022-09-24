Текущие события
Футбол. Сборные
1-й тайм
Россия U21
Казахстан U21
00
Футбол. Лига наций
16:00
Армения
Украина
Футбол. Сборные
17:00
Киргизия
Россия
Футбол. Лига наций
19:00
Словения
Норвегия
Футбол. Лига наций
19:00
Северная Ирландия
Косово
Футбол. Лига наций
21:45
Шотландия
Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Чехия
Португалия
Футбол. Лига наций
21:45
Испания
Швейцария
Футбол. Лига наций
21:45
Израиль
Албания
Футбол. Лига наций
21:45
Сербия
Швеция
Футбол. Лига наций
21:45
Кипр
Греция
Футбол. Сборные
03:00
Аргентина
Гондурас
30
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
14.09
Рейнджерс
Наполи
03
14.09
Челси
Зальцбург
11
14.09
Реал
РБ Лейпциг
20
14.09
Манчестер Сити
Боруссия Д
21
14.09
Копенгаген
Севилья
00
14.09
Ювентус
Бенфика
12
14.09
Маккаби Хайфа
ПСЖ
13
14.09
Милан
Динамо З
31
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
14:08 (мск), источник: Sport24

УЕФА наказал «Марсель» матчем без зрителей в Лиге чемпионов

«Марсель» проведет домашний матч группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом» при пустых трибунах.

Марсель
Айнтрахт Ф
СпортингЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Как сообщает AFP, французский клуб понес наказание из-за беспорядков, устроенных фанатами на стадионе «Велодром» во время матча с «Айнтрахтом» (0:1) 13 сентября.

Ранее в отношении «Марселя» действовал условный запрет на допуск болельщиков на один еврокубковый матч.

УЕФА также принял решение закрыть фанатскую трибуну «Марселя» на домашнем матче с «Тоттенхэмом».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жена украинского футболиста выставила напоказ обнаженные фото, которые она отправляла мужу в личной переписке
Канделаки назвала главную проблему частичной мобилизации в России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь