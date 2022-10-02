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21:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу

Воспитанника «Краснодара» не пускают на матч еврокубка в Познань.

Хапоэль Беэр-Шева
ЛехЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Что случилось?

Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов стал жертвой политических решений — он в составе израильского клуба «Хапоэль» из Беер-Шевы пропустит матч группового этапа Лиги конференций против польского «Леха» из-за своего гражданства.

По данным walla.co.il, Польша не пустит Сулейманова в страну, так как 19 сентября вступил в силу запрет на въезд для россиян.

«Хапоэль», за который Сулейманов выступает на правах аренды, в понедельник отправится в Польшу на матч еврокубка, который пройдет 6-го октября в Познани.

Магомед-Шапи Сулейманов после подписания контракта с «Хапоэлем» из Беер-Шевы

Агент футболиста Алан Агузаров подтвердил «СЭ», что для игрока существует риск не попасть на матч: «Не буду скрывать, что есть определенные сложности. На данный момент этот вопрос находится в стадии решения».

Портал Ynet.co.il со ссылкой на источник в израильском клубе отмечает, что «Хапоэлю» не удалось договориться с польской стороной. «Мы пытались повлиять на решение и связывались с израильскими и польскими госструктурами на самом высоком уровне. Поляки не готовы ни к какому компромиссу, а УЕФА отказался вмешиваться в происходящее», — сообщает собеседник издания.

О каком запрете идет речь?

19 сентября страны Прибалтики и Польши сообщили о запрете на въезд гражданам России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Существуют послабления для российских граждан, которые путешествует с гуманитарной или дипломатической целью, направляются в страну в статусе диссидентов либо имеют вид на жительство. При этом отмечается, что для россиян, которые хотят въехать в страну для участия в спортивных или культурных мероприятиях, въезд все равно запрещен.

Футбол

Лига конференций 2022/2023
Группа C, 6.10.2022, 19:45

Лех-Хапоэль Беэр-Шева-

То есть Сулейманов даже в статусе игрока — соперника польского клуба — не может въехать в страну, если только для него не будет сделано исключение. Каждая страна может самостоятельно решать, возможны ли поблажки в законе для особых случаев.

Сулейманов — потеря для «Хапоэля». В субботней игре он заработал пенальти и получил удар в лицо

Сулейманов в этом сезоне сыграл в восьми матчах за клуб из Беер-Шевы (пять раз в стартовом составе), в общей сложности проведя на поле 453 минуты.

У российского атакующего полузащитника два гола за «Хапоэль» и две голевые передачи, причем один из его ассистов помог команде выйти в групповой этап Лиги конференций. В матче с румынским клубом «Университатя» он сделал голевую передачу в дополнительное время и реализовал пенальти в послематчевой серии.

А в своей дебютной игре в чемпионате Израиля Шапи забил гол со штрафного удара — в ворота «Бейтара». Такие мячи мы видели в его исполнении в лучший период выступлений за «Краснодар».

Сулейманов забивал и с игры — в ворота «Хапоэля» (Тель-Авив). Тогда он сделал счет 2:2, а потом его команда забила и третий мяч.

То есть Шапи стал важным игроком своей команды, неплохо проявляя себя и в стартовом составе, и после выхода на замену. «Хапоэль» отправится на игру с «Лехом» еще и без Рамзи Сапури — другого игрока атаки, который травмирован. В его отсутствие Сулейманов мог получить игровое время, но в итоге будет смотреть за матчем по телевизору.

Что говорят о недопуске Сулейманова в Польшу?

Руководитель центра «Самбо-70» и болельщик «Спартака» Ренат Лайшев в беседе с «СЭ» раскритиковал решение властей Польши.

«Поляки показывают свое трусливое лицо! Дешевая трусость. По-другому не скажешь. Наши футболисты всегда были лучше поляков. Они нас боятся! И приплетают свою политику. Нужно бороться честно. Решить проблему можно, сделав свой чемпионат еще интереснее. Ни в коем случае не надо не пускать в ответ польских футболистов. Пусть чемпионат России будет Олимпийскими играми. Насколько могла бы быть интрига больше, если бы Шапи пустили!».

Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов тоже осудил поляков в разговоре с «СЭ»: «Польша нас никогда не любила. Они будут делать все против нас. Не удивлен, что Сулейманова не впустят на территорию Польши».

Владислав Зимагулов

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