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10:09 (мск), источник: Sport24

Таланта из России не пустили в Польшу. Из-за политики он не поможет клубу в еврокубке — как так?

«Хапоэль» полетел на матч ЛК без Шапи.

Хапоэль Беэр-ШеваЛига конференций: таблица и календарь
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Источник: Sport24

Последние полтора месяца воспитанник «Краснодар» Магомед Шапи-Сулейманов ярко играет на правах аренды за «Хапоэль» из Беэр-Шевы. Его команда набрала приличный ход в чемпионате Израиля, а сам футболист оформил 2+2 в 9 матчах.

В минувший уик-энд Шапи вновь помог «Хапоэлю» в игре против «Маккаби» из Нетаньи — сначала он заработал пенальти, а затем поучаствовал в голевой атаке, которая принесла его клубу третью победу подряд в чемпионате.

За короткое время Шапи стал одним из лидеров «Хапоэля» и любимчиком фанатов. Но, к сожалению, следующую игру клуба в Лиге конференции ему придется пропустить из-за политики. Как сообщает Sport Walla, Сулейманов не полетел на матч против «Леха» из Познани, так как власти Польши запретили въезд в страну гражданам России. Израильский клуб пытался получить разрешение, но у них ничего не вышло.

Представитель Сулейманов Алан Агузаров в интервью Sport24 прокомментировал сложившуюся ситуацию с его клиентом.

«Подтверждаю, что есть определенные сложности. Клуб собирается данный вопрос решать. Могу ли я повлиять на их решение? Считаю, что мне как-то неправильно влиять на ситуацию. Есть работодатель и руководство клуба, которые заинтересованы, чтобы лидер команды — думаю, так можно уже Шапи называть — был в заявочном листе и принимал участие в игре. Поэтому “Хапоэль” сейчас принимает все необходимые меры для того, чтобы эту ситуацию решить.

Может ли быть для него исключение? Сложно сказать. В их головы не залезть. Понятно, что у тех, кто принимает решение, есть какой-то определенный негатив к нам, но все-таки Сулейманов — футболист команды в первую очередь. Здесь должен соблюдаться спортивный принцип. Посмотрим, клуб занимается этим вопросом. Будем надеяться, что смогут принять достойное и правильное решение.

Реакция Шапи? Конечно, он хочет принимать участие в каждом матче. Тем более в матчах еврокубка. Понятно, что его амбиции достаточно велики и он хочет быть с командой и принимать участие в данной игре. Но от самого Шапи сейчас мало что зависит», — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

В УЕФА уже отреагировали на отказ Польши пускать Сулейманова на свою территорию из-за российского гражданства. Шансов на помощь со стороны организации тоже довольно мало.

«Все вопросы по передвижению игроков, включая оформление визы, попадают под ответственность участвующих в соревновании команд. Власти стран участвующих клубов — единственные стороны, которые могут выносить какие-то решения. Это ответственность клубов обращаться ко властям по этим вопросам», — заявили в пресс-службе УЕФА.

Утром 3 октября «Хапоэль» Беэр-Шева приземлился в аэропорту города Познань, но без Шапи на борту. Матч против «Леха» состоится в четверг, а шанс на участие 22-летнего вингера из России сводится к нулю.

«Мы пытались повлиять на решение и связывались с израильскими и польскими госструктурами на самом высоком уровне, — цитирует портал Ynet.co.il слова сотрудника израильского клуба. — Поляки не готовы ни к какому компромиссу, а УЕФА отказался вмешиваться в происходящее».

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