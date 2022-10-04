В УЕФА объяснили запрет Польши на въезд Сулейманова для участия в матче Лиги конференций

Таланта из России не пустили в Польшу. Из-за политики он не поможет клубу в еврокубке — как так?

Напомним, российский полузащитник «Хапоэля» из Беэр-Шевы не сможет принять участия в матче Лиги конференций с польским «Лехом». Всё дело в том, что Польша не пускает на свою территорию граждан РФ, коим является Сулейманов.

«Все требования к поездкам, включая заявления на визу, подпадают под ответственность участвующих команд. Соответствующие органы являются единственными лицами, принимающими решения в этом отношении, и ответственность за контакт с ними лежит на команде-участнице. Для получения дополнительной информации рекомендуем вам обратиться непосредственно в клуб», — сообщили в пресс-службе УЕФА корреспонденту «Чемпионата» Георгию Горностаеву.