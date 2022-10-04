«Бавария» разгромила «Викторию», Сане сделал дубль
Немецкая «Бавария» разгромила чешскую «Викторию» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб на своем поле выиграл со счетом 5:0.
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Немецкая «Бавария» разгромила чешскую «Викторию» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб на своем поле выиграл со счетом 5:0.
Дубль сделал нападающий Лерой Сане. Также по голу на свой счет записали форварды Лерой Сане, Серж Гнабри и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.
«Бавария» набрала 9 очков и возглавляет турнирную таблицу группы C со 100-процентным результатом. «Виктория» пока не одержала ни одной победы.