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22:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Бавария» разгромила «Викторию», Сане сделал дубль

Немецкая «Бавария» разгромила чешскую «Викторию» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Мюнхенский клуб на своем поле выиграл со счетом 5:0.

Бавария
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Источник: Reuters

Дубль сделал нападающий Лерой Сане. Также по голу на свой счет записали форварды Лерой Сане, Серж Гнабри и Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

«Бавария» набрала 9 очков и возглавляет турнирную таблицу группы C со 100-процентным результатом. «Виктория» пока не одержала ни одной победы.

Бавария
5:0
Первый тайм: 3:0
Виктория Пл
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