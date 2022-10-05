Гол Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Аякс» в матче футбольной Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе «Наполи» отметились Джакомо Распадори (18-я и 47-я минуты), Джованни Ди Лоренцо (33), Петр Зелиньски (45), Хвича Кварацхелия (63), Джованни Симеоне (81). У «Аякса» отличился Мохаммед Кудус (9).

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате беспорядков после окончания футбольного матча в Индонезии между командами «Арема» и «Персебая». Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против болельщиков, что привело к панике и давке, в результате которой погибли 125 человек, 323 пострадали.

Кварацхелия забил дебютный в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, также на его счету две результативные передачи. В июле 2019 года полузащитник заключил контракт с казанским «Рубином» на пять лет, ранее футболист выступал за московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России. 24 марта стало известно, что «Рубин» и Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта, в этот же день пресс-служба батумского «Динамо» сообщила, что Кварацхелия стал игроком грузинской команды, 31 марта полузащитник подписал с «Динамо» контракт на два года. 27 апреля Кварацхелия заключил пятилетнее соглашение с «Наполи». По итогам сентября полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

«Наполи» и «Аякс» выступают в группе А вместе с английским «Ливерпулем» и шотландским «Рейнджерс». «Наполи» набрал 9 очков и является лидером турнирной таблицы. На втором месте располагается «Ливерпуль» (6 очков), на третьем — «Аякс» (3), на четвертом — «Рейнджерс» (0). Ранее во вторник «Ливерпуль» победил «Рейнджерс» со счетом 2:0. В следующем матче «Наполи» примет «Аякс» 12 октября, «Ливерпуль» в этот же день на выезде сыграет с «Рейнджерс».