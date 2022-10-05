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Аякс
Наполи
16
4.10
Порту
Байер
20
4.10
Брюгге
Атлетико
20
4.10
Интер
Барселона
10
4.10
Айнтрахт Ф
Тоттенхэм Хотспур
00
4.10
Бавария
Виктория Пл
50
4.10
Марсель
Спортинг
41
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:09 (мск), источник: ТАСС

Гол Кварацхелии помог «Наполи» разгромить «Аякс» в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 4 октября. Итальянский футбольный клуб «Наполи» со счетом 6:1 обыграл нидерландский «Аякс» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник в Амстердаме.

Аякс
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Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе «Наполи» отметились Джакомо Распадори (18-я и 47-я минуты), Джованни Ди Лоренцо (33), Петр Зелиньски (45), Хвича Кварацхелия (63), Джованни Симеоне (81). У «Аякса» отличился Мохаммед Кудус (9).

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате беспорядков после окончания футбольного матча в Индонезии между командами «Арема» и «Персебая». Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против болельщиков, что привело к панике и давке, в результате которой погибли 125 человек, 323 пострадали.

Кварацхелия забил дебютный в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, также на его счету две результативные передачи. В июле 2019 года полузащитник заключил контракт с казанским «Рубином» на пять лет, ранее футболист выступал за московский «Локомотив», с которым в 2019 году стал обладателем Кубка России. 24 марта стало известно, что «Рубин» и Кварацхелия приняли решение о приостановке контракта, в этот же день пресс-служба батумского «Динамо» сообщила, что Кварацхелия стал игроком грузинской команды, 31 марта полузащитник подписал с «Динамо» контракт на два года. 27 апреля Кварацхелия заключил пятилетнее соглашение с «Наполи». По итогам сентября полузащитник был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

«Наполи» и «Аякс» выступают в группе А вместе с английским «Ливерпулем» и шотландским «Рейнджерс». «Наполи» набрал 9 очков и является лидером турнирной таблицы. На втором месте располагается «Ливерпуль» (6 очков), на третьем — «Аякс» (3), на четвертом — «Рейнджерс» (0). Ранее во вторник «Ливерпуль» победил «Рейнджерс» со счетом 2:0. В следующем матче «Наполи» примет «Аякс» 12 октября, «Ливерпуль» в этот же день на выезде сыграет с «Рейнджерс».

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Клубы, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле. 2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Аякс
1:6
Первый тайм: 1:3
Наполи
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