«Интер» впервые за 12 лет обыграл «Барселону» в матче футбольной Лиги чемпионов

Голом в составе «Интера» отметился Хакан Чалханоглу (45+2 минута).

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате беспорядков по окончании футбольного матча в Индонезии между командами «Арема» и «Персебая». Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против болельщиков, что привело к панике и давке, в результате которой погибли 125 человек, 323 пострадали.

Кошмар на стадионе в Индонезии. Почти 180 человек погибло 13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий

Итальянский клуб победил «Барселону» впервые с 2010 года, тогда в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов «Интер» одержал победу со счетом 3:1. Далее команды встречались пять раз: четыре раза побеждала «Барселона», один матч завершился вничью. «Барселона» является пятикратным победителем главного еврокубкового турнира (1992, 2006, 2009, 2011, 2015), на счету «Интера» три титула (1964, 1965, 2010).

«Интер» вышел на чистое второе место в турнирной таблице группы С, набрав 6 очков. Лидером квартета является германская «Бавария» (9 очков), на третьей строчке расположилась «Барселона» (3), на четвертой — чешская «Виктория Пльзень» (0). Ранее во вторник «Бавария» разгромила чешскую команду со счетом 5:0. В следующем матче «Барселона» примет «Интер» 12 октября, а «Бавария» в этот же день на выезде сыграет с «Викторией».

Третья подряд победа «Брюгге»

В группе B бельгийский «Брюгге» обыграл испанский «Атлетико» со счетом 2:0 и одержал третью победу подряд в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, в другом матче квартета «Порту» с аналогичным счетом победил германский «Байер». В группе D французский «Марсель» разгромил португальский «Спортинг» (4:1), а английский «Тоттенхэм» сыграл вничью с германским «Айнтрахтом» (0:0).