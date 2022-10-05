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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хави остался разъярен судейством на матче с «Интером» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Хави после поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским «Интером» заявил, что его команда поздно включилась в игру и не сумела реализовать имевшиеся моменты.

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Источник: Reuters

Встреча группы С, прошедшая в Милане, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В компенсированное к первому тайму время отличился Хакан Чалханоглу.

«Я взбешен и возмущен. Почему рука Фати фиксируется, а в случае с другим игроком (Думфрисом) — нет? Это несправедливость, судьи должны объясниться, потому что мы ничего не понимаем. Мы поздно включились в игру, нам не хватило динамики. У нас были моменты, но мы их не реализовались. У нас впереди три финала, мы находимся в очень неприятной ситуации, потому что это несправедливость, с которой нам теперь жить дальше», — цитирует Хави Marca.

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги отметил значимость победы во встрече с «Барселоной».

«Мы хорошо сыграли в победили в действительно важном матче. Я рад за игроков, клуб и болельщиков. Мы еще ничего не добились, но это сигнал. Мы жертвовали собой с первой до последней минуты. Это был определенно прекрасный вечер», — приводит слова Индзаги Fantacalcio.

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