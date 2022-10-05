Хави остался разъярен судейством на матче с «Интером» в Лиге чемпионов

«Я взбешен и возмущен. Почему рука Фати фиксируется, а в случае с другим игроком (Думфрисом) — нет? Это несправедливость, судьи должны объясниться, потому что мы ничего не понимаем. Мы поздно включились в игру, нам не хватило динамики. У нас были моменты, но мы их не реализовались. У нас впереди три финала, мы находимся в очень неприятной ситуации, потому что это несправедливость, с которой нам теперь жить дальше», — цитирует Хави Marca.