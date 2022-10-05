Хвича Кварацхелия: «Мои мечты исполнились — я играю в Лиге чемпионов и забиваю»
Хвича Кварацхелия высказался после победы «Наполи» над «Аяксом» (6:1) в Лиге чемпионов.
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Хвича Кварацхелия высказался после победы «Наполи» над «Аяксом» (6:1) в Лиге чемпионов.
«Думаю, мои мечты исполнились — я играю в Лиге чемпионов и забил сегодня. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила. Сегодня “Аякс” играл не лучшим образом, но вообще это хорошая команда с очень хорошими игроками. Им нужно продолжать бороться, и я желаю им удачи».
О том, что Ди Лоренцо признали лучшим игроком матча.
«Он отличный человек, прекрасный капитан и замечательный футболист. Он заслужил [награду], потому что очень важен для “Наполи”, — сказал вингер “Наполи”.