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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:40 (мск), источник: Sports.Ru

Хвича Кварацхелия: «Мои мечты исполнились — я играю в Лиге чемпионов и забиваю»

Хвича Кварацхелия высказался после победы «Наполи» над «Аяксом» (6:1) в Лиге чемпионов.

НаполиЛига чемпионов: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Думаю, мои мечты исполнились — я играю в Лиге чемпионов и забил сегодня. Я очень счастлив, но также важно, что команда победила. Сегодня “Аякс” играл не лучшим образом, но вообще это хорошая команда с очень хорошими игроками. Им нужно продолжать бороться, и я желаю им удачи».

О том, что Ди Лоренцо признали лучшим игроком матча.

«Он отличный человек, прекрасный капитан и замечательный футболист. Он заслужил [награду], потому что очень важен для “Наполи”, — сказал вингер “Наполи”.

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1:6
Первый тайм: 1:3
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