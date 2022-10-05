Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Тюмень
Волгарь
Футбол. Кубок России
18:00
Торпедо Вл
Акрон
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Бр
Арсенал
Футбол. Кубок России
18:00
Пересвет
Балтика
Футбол. Кубок России
18:00
Авангард К
Динамо Мх
Футбол. Кубок России
18:30
Черноморец Н
Енисей
Футбол. Кубок России
18:30
Текстильщик
Кубань
Футбол. Кубок России
14:00
Космос
Родина
П 4:5
11
Футбол. Кубок России
19:00
Ротор
Шинник
Футбол. Кубок России
19:00
Динамо СПб
Алания
Футбол. Кубок России
19:00
Звезда СПб
Велес
Футбол. Еврокубки
19:45
Зальцбург
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:45
РБ Лейпциг
Селтик
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Иж
КАМАЗ
01
Футбол. Кубок России
12:30
Динамо Вл
СКА-Хабаровск
10
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Шахтер
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Копенгаген
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Ювентус
Маккаби Хайфа
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
ПСЖ
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
4.10
Ливерпуль
Рейнджерс
20
4.10
Аякс
Наполи
16
4.10
Порту
Байер
20
4.10
Брюгге
Атлетико
20
4.10
Интер
Барселона
10
4.10
Айнтрахт Ф
Тоттенхэм Хотспур
00
4.10
Бавария
Виктория Пл
50
4.10
Марсель
Спортинг
41
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
15:45 (мск), источник: Чемпионат.com

За «Реал» в ЛЧ сыграет украинский вратарь. Похоже, это не нравится болельщикам

Лунин уже грубо ошибся в игре с «Осасуной». Теперь его ждёт игра с «Шахтёром».

Реал
ШахтерЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2022

Андрей Лунин родился в городе Красноград Харьковской области, а в системе «Реала» выступает с 2018 года. Испанцы приметили его в матчах за «Днепр» и «Зарю». И предложили шестилетний контракт — приличный срок для любого талантливого юноши.

Первый матч он отыграл почти сразу после перехода — с «Манчестер Юнайтед», правда, в товарищеском турнире, а через пару месяцев даже выиграл турнир — Кубок Сантьяго Бернабеу. Но логично, что после отправился в аренды: «Леганес», «Вальядолид», «Реал Овьедо». А много времени получал только в последней команде.

Перед сезоном-2020/2021 Лунин вернулся в «Реал» уже в качестве полноценного второго вратаря. Но играл мало — сложно вытеснить из состава Куртуа. Дебют в Ла Лиге отложили до мая 2022-го, когда мадридцы уже забрали чемпионский титул — Андрея выпустили в матчах с «Атлетико» и «Кадисом».

Источник: AFP 2022

Недавно Куртуа получил травму. На пару матчей Лунин точно в основе

В начале октября перед украинцем замаячил реальный шанс проявить себя как первый номер. У Куртуа обострились проблемы со спиной, медицинский штаб клуба попросил дать ему паузу на неопределённый срок. Поэтому в игре с «Осасуной» в воротах вышел Лунин.

Но первый матч нового сезона получился не лучшим. «Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью 1:1, а Андрей пустил странный гол. Подача в штрафную, он слишком далеко вышел из ворот, и Кике Гарсия закинул мяч ему за шиворот. Потом Бензема, правда, не реализовал пенальти, а ещё один гол отменил VAR. Но почему-то обвинили в таком результате именно Лунина. 23-летний вратарь получил худшую оценку среди всех игроков матча от WhoScored — 5,9 и неприятные отзывы от болельщиков и прессы. Хотя других поводов в себе сомневаться он не давал.

Выхода у Карло Анчелотти нет. Как и других вратарей с хотя бы минимальным опытом игры на высоком уровне. Поэтому в игре с «Шахтёром» в Лиге чемпионов в основе тоже выйдет Андрей. При этом неизвестно, как долго продлится эксперимент. Испанские медиа сомневаются, что Куртуа будет готов даже к игре с «Барселоной» 16 октября. Поэтому украинец должен быть готов к любому варианту развития событий.

Лунин фотографировался с Кубком чемпионов. Но, похоже, УЕФА не считает его победителем

Странная история случилась в мае. «Реал» обыграл «Ливерпуль» и взял трофей Лиги чемпионов. Украинец провёл весь матч на скамейке, а после игры получил медаль и сфотографировался с трофеем. А в Википедии в графе достижения появился соответсвующий пункт о его завоевании.

Однако позже сайт Mundo Deportivo сообщил, что по правилам УЕФА вратарь не считается победителем Лиги чемпионов. Всё дело в том, он не провёл ни минуты на поле в розыгрыше того сезона. И, соответственно, не входит в число обладателей трофея.

«Реал» никак не отреагировал на это заявление. И медаль у Андрея никто не отбирал. Однако, похоже, официально он действительно не включён в число победителей. Но в этом сезоне он уже даже формально получит возможность им стать. Надо лишь сыграть с «Шахтером».

Дмитрий Зимин

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Патриот Чечни против патриота США. Нас ждёт самый политический бой в UFC?
«Это катастрофа». Комментарии на приговор экс-директору «Чертаново»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь