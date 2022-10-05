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21:13 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» выбыла из Юношеской лиги УЕФА

«Астана» уступила в ответном матче квалификации Юношеской лиги УЕФА албанской «Аполонии», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Астана
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Источник: ФК "Астана"

Матч в Албании завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственный гол в составе «Астаны» на 77-й минуте забил Салават Жумабеков. К этому времени соперник казахстанского клуба вел со счетом 3:1.

Отметим, что в первом матче клубы разошлись ничьей — 1:1.

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