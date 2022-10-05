«Астана» выбыла из Юношеской лиги УЕФА
«Астана» уступила в ответном матче квалификации Юношеской лиги УЕФА албанской «Аполонии», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Астана
«Астана» уступила в ответном матче квалификации Юношеской лиги УЕФА албанской «Аполонии», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч в Албании завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев. Единственный гол в составе «Астаны» на 77-й минуте забил Салават Жумабеков. К этому времени соперник казахстанского клуба вел со счетом 3:1.
Отметим, что в первом матче клубы разошлись ничьей — 1:1.