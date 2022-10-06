«Челси» разгромил «Милан» и впервые победил в нынешнем розыгрыше футбольной Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Уэсли Фофана (24-я минута), Пьер-Эмерик Обамеянг (56), Рис Джеймс (62).

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в результате беспорядков по окончании футбольного матча в Индонезии между командами «Арема» и «Персебая». Сотрудники полиции применили слезоточивый газ против болельщиков, что привело к панике и давке, в результате которой погибли 125 человек, 323 пострадали.

«Челси» и «Милан» в третий раз сыграли друг с другом в Лиге чемпионов, ранее команды встречались в рамках группового этапа сезона-1999/00 (1:1, 0:0). «Челси» является двукратным победителем Лиги чемпионов (2012, 2021), на счету «Милана» семь титулов (1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007).

«Челси» одержал первую победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, команда набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице группы Е. Лидером квартета является австрийский «Зальцбург» (5 очков), третьим идет «Милан» (4), четвертым — загребское «Динамо» (3). Ранее в среду «Зальцбург» победил «Динамо» со счетом 1:0. В следующем туре «Милан» сыграет с «Челси» на своем поле 11 октября, а «Динамо» в этот же день дома встретится с «Зальцбургом».

Обновленный рекорд Месси и дубль Холанда

В группе Н французский ПСЖ сыграл вничью с португальской «Бенфикой» (1:1), у парижского клуба отличился аргентинец Лионель Месси. Форвард стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, поразившим ворота 40 разных клубов. Вторым по этому показателю является португалец Криштиану Роналду из английского «Манчестер Юнайтед» (38 команд).

В другом матче квартета итальянский «Ювентус» победил израильский «Маккаби» из Хайфы (3:1). В группе G английский «Манчестер Сити» разгромил датский «Копенгаген» (5:0), два гола забил норвежский нападающий Эрлинг Холанд. На счету форварда пять мячей в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанд | Источник: Reuters

В другом матче группы германская «Боруссия» из Дортмунда разгромила испанскую «Севилью» (4:1). В квартете F действующий победитель Лиги чемпионов «Реал» победил украинский «Шахтер» (2:1), а немецкий «Лейпциг» одолел шотландский «Селтик» (3:1).