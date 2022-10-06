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Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтёр» впервые в истории вышел на матч Лиги чемпионов полностью украинским составом

«Шахтёр» в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) играл полностью украинским составом.

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Источник: Reuters

Как сообщается на официальном сайте донецкого клуба, «Шахтёр» впервые в своей истории вышел на матч Лиги чемпионов полностью украинским составом. На 88-й минуте на замену в составе «Шахтёра» вышли хорват Невен Джурасек и форвард Буркина-Фасо Лассина Траоре.

После трёх туров «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы, записав в свой актив девять очков. «Шахтёр», в свою очередь, занимает второе место, набрав четыре очка. Третье место занимает «РБ Лейпциг», набрав три очка. Замыкает квартет «Селтик», набрав одно очко.

В следующем туре «Шахтёр» вновь встретится с «Реалом». Матч состоится 11 октября.

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2:1
Первый тайм: 2:1
Шахтер
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