«Шахтёр» впервые в истории вышел на матч Лиги чемпионов полностью украинским составом

Как сообщается на официальном сайте донецкого клуба, «Шахтёр» впервые в своей истории вышел на матч Лиги чемпионов полностью украинским составом. На 88-й минуте на замену в составе «Шахтёра» вышли хорват Невен Джурасек и форвард Буркина-Фасо Лассина Траоре.