«Ференцварош» под руководством Черчесова потерпел первое поражение в Лиге Европы
Команда 6 октября проиграла сербской «Црвене Звезде» со счетом 1:4.
Команда 6 октября проиграла сербской «Црвене Звезде» со счетом 1:4.
ТАСС, 6 октября. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» в четверг со счетом 1:4 уступил сербской «Црвене Звезде» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде.
В составе победителей голы забили Гелор Канга (27-я минута, с пенальти; 60), Стефан Митрович (35), Александр Катай (50). У «Ференцвароша» отличился Кристоффер Захариассен (71).
«Ференцварош» возглавляет российский тренер Станислав Черчесов. В прошлом сезоне клуб под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.
В другом матче группы H «Монако» дома победил турецкий «Трабзонспор» со счетом 3:1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 73 минуты и не отметился результативными действиями.
«Ференцварош» лидирует в турнирной таблице группы H, набрав шесть очков в трех матчах. «Црвена Звезда» располагается на последней, четвертой позиции, имея на своем счету три очка. В следующем туре «Ференцварош» дома примет «Црвену Звезду» 13 октября.