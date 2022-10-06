«Ференцварош» под руководством Черчесова потерпел первое поражение в Лиге Европы

ТАСС, 6 октября. Венгерский футбольный клуб «Ференцварош» в четверг со счетом 1:4 уступил сербской «Црвене Звезде» в гостевом матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде.

В составе победителей голы забили Гелор Канга (27-я минута, с пенальти; 60), Стефан Митрович (35), Александр Катай (50). У «Ференцвароша» отличился Кристоффер Захариассен (71).

«Ференцварош» возглавляет российский тренер Станислав Черчесов. В прошлом сезоне клуб под его руководством выиграл чемпионат и Кубок Венгрии.

В другом матче группы H «Монако» дома победил турецкий «Трабзонспор» со счетом 3:1. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 73 минуты и не отметился результативными действиями.