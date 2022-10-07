«Монако» с Головиным победил «Трабзонспор» в матче Лиги Европы

Встреча группы H, прошедшая в Монако, завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В составе «Монако» дубль оформил Виссам Бен-Йеддер (14-я и 45+2 минуты), также отличился Аксель Дисаси (55). У «Трабзонспора» гол забил Анастасиос Бакасетас (72). С 11-й минуты гости играли в меньшинстве, красную карточку получил Макси Гомес.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на матч в стартовом составе и провел на поле 73 минуты, не отметившись результативными действиями.

В другом матче группы Н сербская «Црвена Звезда» разгромила венгерский «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, со счетом 4:1. Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев не был включен в заявку команды на игру.

«Ференцварош» (6 очков) возглавляет турнирную таблицу группы. «Монако» (6) — на втором месте, «Трабзонспор» (3) — на третьем, «Црвена Звезда» (3) — на четвертом.