«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Омонией» в Лиге Европы
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» обыграл кипрскую «Омонию» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» обыграл кипрскую «Омонию» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
Встреча группы E, прошедшая в Никосии, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Маркус Рэшфорд (53-я и 84-я минуты), еще один мяч забил Антони Марсьяль (63). У хозяев голы забили Карим Ансарифард (34) и Николас Панайоту (85).
В другом матче группы «Реал Сосьедад» на выезде в большинстве обыграл молдавский «Шериф» со счетом 2:0. За вторую желтую карточку на 61-й минуте с поля был удален полузащитник хозяев Мусса Киабу.
Испанский клуб лидирует в турнирной таблице, набрав девять очков, «Манчестер Юнайтед» с шестью очками идет вторым. Третье место занимает «Шериф» (3 очка), «Омония», не набравшая очков, идет последней. В следующем туре «красные дьяволы» 13 октября дома сыграют против кипрской команды, «Реал Сосьедад» в тот же день примет «Шериф».
Результаты других матчей дня:
ХИК (Финляндия) — «Лудогорец» (Болгария) — 1:1;.
«Цюрих» (Швейцария) — ПСВ (Нидерланды) — 1:5;.
«Штурм» (Австрия) — «Лацио» (Италия) — 0:0.