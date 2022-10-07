«Он технический лидер этой команды». Что пишут во Франции про игру Головина

Отличный вечер для всей команды

L'Equipe в своем обзоре отмечает, что «Монако» выиграл без труда, и делает акцент на двух моментах. Сначала — на решениях ВАР, ведь в 14 матчах монегасков в этом сезоне было показано пять красных карточек. Но, как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, турецкому клубу и в равных составах сложно было бы сдержать получившего за свою игру семерку Бен Йеддера.

Портал Maxifoot также пишет, что после удаления «Монако» доминировал на протяжении всей игры. Лучшим игроком матча назван заработавший 7,5 Эмболо. Столько же поставили и Бен Йеддеру. Игру Головина оценили на 6,5 баллов со следующим комментарием: «Более чем уверенное выступление для российского атакующего полузащитника. Часто выступая в роли плеймейкера, он делал действия монегасков очень плавными после нескольких интересных скидок. Стал соавтором третьего гола с хорошо поданным угловым».

По версии сайта Get Fench Football News российский полузащитник наиграл на шестерку. Такую же оценку выставил Головину и портал Homme du Match, отметив: «Технический лидер этой команды. У него много комбинаций с Кайю на левом фланге. У него все еще есть склонность слишком много таскать мяч».

В свою очередь Monaco Tribune выпустил материал с заголовком «Монако» возродился, обыграв «Трабзонспор». Издание отмечает, что команда из княжества правильно отреагировала на проигрыш «Ференцварошу». Издание делает акцент на классных взаимодействиях дуэта форвардов Бен Йеддер — Эмболо, угловом в исполнении Головина, и приводит цитату главного тренера Филиппа Клемана, который заявил, что «это был отличный вечер для всей команды».

Головин разбивает полузащиту

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops в очередной раз предпочел нестандартные итоги. Провалом названы действия вышедших на замену футболистов, а топов сразу три. Это пара центральных хавбеков Фофана — Камара, Эмболо и движение, которое продемонстрировали красно-белые.

Стоит обратить внимание и на статистику Mozo Football, согласно которой Головин стал лучшим по успешным отборам (4) и выигранным единоборствам (8 из 15). Что касается комментариев в соцсетях и на фанатских форумах, то создалось впечатление, что поклонники «Монако» восприняли результат, как должное, и больше думают о предстоящей игре Лиги 1 против «Монпелье».

«Если вы получаете красную карточку против команды с такими звездами, как Бен Йеддер, Эмоло и Головин, вы не можете уйти с очками со стадиона “Луи II”, — констатировал yigitrelvas.

«Красная карточка помогла, но команда Клемана играла в блестящий футбол. Особенно на левом фланге с дуэтом Кайю Энрике и Головина. Они в хорошей форме», — написал eskeFussball.

«Кайю и Головин становятся все более авторитетными», — развил мысль об игре левого фланга монегасков footprix.

«В последних двух матчах Филипп Клеман, кажется, нашел формулу. Возвращение к 4−4−2 с Бен Йеддером и Эмболо. И возвращение Головина на свой уровень. Центральный шарнир, достигший зрелости», — отметил прогресс команды Tom_Bdt.

«Головин разбивает полузащиту», — констатировал поклонник соперника dermansizlik89.

«Мастер-класс от Голо, Бен Йеддера и Эмболо», — отметил ключевые фигуры RealNoah.