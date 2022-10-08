Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Факел
Зенит
Футбол. Зарубежный
15:00
Альмерия
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Интер
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
Динамо
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Вулверхэмптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетико
Жирона
Футбол. Зарубежный
18:00
Марсель
Аяччо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Сампдория
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
Реал
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
5.10
Челси
Милан
30
5.10
Реал
Шахтер
21
5.10
Манчестер Сити
Копенгаген
50
5.10
Севилья
Боруссия Д
14
5.10
Ювентус
Маккаби Хайфа
31
5.10
Бенфика
ПСЖ
11
5.10
Зальцбург
Динамо З
10
5.10
РБ Лейпциг
Селтик
31
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
10:29 (мск), источник: Sport24

Неймар рассказал, что нужно «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов

Форвард «ПСЖ» Неймар рассказал, что нужно для победы в Лиге чемпионов.

ПСЖЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Сейчас я чувствую себя более полноценным игроком. Я могу защищаться, атаковать и забивать голы, делать решающие передачи — все что угодно. Знаю, что я не самый лучший защитник. Но стараюсь помогать одноклубникам.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда должна упорно работать, чтобы не пропускать голы и не давать пространства сопернику. Думаю, это нормальное явление. Хорошо, что это происходит сейчас, потому что именно так мы готовимся к финальным стадиям», — цитирует Неймара GFFN.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Мексиканская модель, показавшая себя без лифчика, похвасталась аппетитными ягодицами
Бывшую жену украинского футболиста пристыдили за откровенное фото: «У нее сын-подросток, а она голой скачет»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь