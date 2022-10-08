Неймар рассказал, что нужно «ПСЖ» для победы в Лиге чемпионов

«Сейчас я чувствую себя более полноценным игроком. Я могу защищаться, атаковать и забивать голы, делать решающие передачи — все что угодно. Знаю, что я не самый лучший защитник. Но стараюсь помогать одноклубникам.



Чтобы выиграть Лигу чемпионов, команда должна упорно работать, чтобы не пропускать голы и не давать пространства сопернику. Думаю, это нормальное явление. Хорошо, что это происходит сейчас, потому что именно так мы готовимся к финальным стадиям», — цитирует Неймара GFFN.