«Глазго Рейнджерс» — «Ливерпуль»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

В прошлом сезоне «Ливерпуль» до последнего бился за победу в 4 турнирах. Прошло несколько месяцев, и команду не узнать. Есть уже сомнения, что она попадет в топ-4 АПЛ. Только что мерсисайдцы потерпели тяжелое поражение от «Арсенала» (2:3). «Ливерпуль» теперь много пропускает, часто попадает в ситуацию, когда приходится отыгрываться. У Клоппа большие проблемы с защитой, ван Дейк сдал, Трент и раньше оборонялся плохо. Полузащита (Хендерсон и Тиаго) тоже не особо помогает в обороне, а опорник Фабиньо не в лучшей форме, поэтому попал в запас. Не всё ладно и в атаке, Салах перестал быть главной ударной силой, египтянин теперь редко забивает. Есть голы от Фирмино и Нуньеса, но этого мало.

У «Рейнджерс» свои проблемы. Шотландский клуб — финалист Лиги Европы, однако Лига чемпионов — другой уровень. Команда ван Бронкхорста проиграла все три матча в главном еврокубковом турнире: 0:4 «Аяксу», 0:3 дома «Наполи» и 0:2 «Ливерпулю». Отступать уже некуда, если рассчитывать хотя бы на 3-е место в группе, надо набирать очки. Второй матч за неделю против одного и того же соперника — это хорошая новость для «Рейнджерс». Теперь они лучше знают «Ливерпуль» и могут не допустить те же ошибки. Шотландцы всегда начинают мощно при своих болельщиках, им остается только извлечь из этого выгоду. Сложно представить, что за весь турнир «Рейнджерс» ни разу не забьют. А дома против кризисного «Ливерпуля» это вполне реально.

На что ставить

В довершение ко всем проблемам «Ливерпуля» команду продолжают преследовать травмы. В матче с «Арсеналом» повреждения получили Диас, Трент и Матип — все игроки основы. В ЛЧ у команды Клоппа 6 очков, расслабляться нельзя, нет сомнений, что мерсисайдцы будут биться до конца. Неслучайно от этого матча ждут много голов. Возможна и сенсация, игровой день во вторник подарил нам уже несколько неожиданных результатов. «Рейнджерс» вполне могут отобрать очки у «Ливерпуля», однако менее рискованным (и достаточно логичным) выглядит вариант с индивидуальным тоталом больше 1 гола для хозяев. БК Olimpbet дает на это щедрые 2,49.

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Андрей Санталов