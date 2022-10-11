«Это уже такое правило». В «Пюнике» отреагировали на отказ в визе в Литву для российского защитника Коваленко

19 сентября Польша, Латвия, Литва и Эстония запретили въезд гражданам России даже при наличии шенгенской визы, выданной третьим государством, для туризма, бизнеса, спорта или в культурных целях. Исключения предусмотрены лишь для россиян, посещающих родственников, дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз, работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок и волонтеров.

"К сожалению, Михаил правда не полетел с командой на выездной матч в Литву. Причина — отказ визы. Поначалу была возможность допуска к матчу с литовской командой. Мы обратились в УЕФА, и организация предоставила все документы и рекомендации. Мы сдали необходимые документы, надеясь все-таки получить визу. Михаил важен для нашей команды и очень нужен в этой игре. На него рассчитывал тренерский штаб. Но, к сожалению, ему и Роману Монареву (старший тренер) не получилось выдать визы.

Моя реакция? Мы сильно расстроились. Что мы можем сделать? Обращались в УЕФА, честно сказать, второй раз уже. До этого были определенные проблемы с получением визы в Швейцарию. Но тогда, после вмешательства УЕФА, нам удалось этот вопрос решить. Мы рассчитывали, что и в этот раз удастся, но такого исключения не произошло. Посол Литвы в Армении обнадежил нас, сказал, что все сделает для получения визы. Спустя три дня всем выдали, кроме двоих наших участников команды. Видимо, это уже такое повседневное правило.