Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Копенгаген
Манчестер Сити
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Маккаби Хайфа
Ювентус
20
Футбол. Еврокубки
22:00
Динамо З
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
22:00
Милан
Челси
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Селтик
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Севилья
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСЖ
Бенфика
Все события
Футбол. Лига конференций. Последние результаты
6.10
Кельн
Партизан
01
6.10
Вильярреал
Аустрия
50
6.10
АЗ
Аполлон
32
6.10
РФШ
Истанбул Башакшехир
00
6.10
Гент
Юргорден
01
6.10
Славия Пр
ЧФР
01
6.10
Базель
Слован Бр
02
6.10
Хартс
Фиорентина
03
Футбол. Лига конференций. Все результаты
20:02 (мск), источник: Sport24

«Это уже такое правило». В «Пюнике» отреагировали на отказ в визе в Литву для российского защитника Коваленко

Председатель совета директоров «Пюника» Артур Согомонян подтвердил информацию о том, что российский защитник команды Михаил Коваленко не полетел с командой на матч 4-го тура группового этапа Лиги конференций с литовским «Жальгирисом» — футболисту не выдали визу.

Пюник
Жальгирис ВЛига конференций: таблица и календарь
Наверх
Источник: fcpyunik.am

19 сентября Польша, Латвия, Литва и Эстония запретили въезд гражданам России даже при наличии шенгенской визы, выданной третьим государством, для туризма, бизнеса, спорта или в культурных целях. Исключения предусмотрены лишь для россиян, посещающих родственников, дипломатов, владельцев рабочих и учебных виз, работников сферы международных товарных и пассажирских перевозок и волонтеров.

"К сожалению, Михаил правда не полетел с командой на выездной матч в Литву. Причина — отказ визы. Поначалу была возможность допуска к матчу с литовской командой. Мы обратились в УЕФА, и организация предоставила все документы и рекомендации. Мы сдали необходимые документы, надеясь все-таки получить визу. Михаил важен для нашей команды и очень нужен в этой игре. На него рассчитывал тренерский штаб. Но, к сожалению, ему и Роману Монареву (старший тренер) не получилось выдать визы.

Моя реакция? Мы сильно расстроились. Что мы можем сделать? Обращались в УЕФА, честно сказать, второй раз уже. До этого были определенные проблемы с получением визы в Швейцарию. Но тогда, после вмешательства УЕФА, нам удалось этот вопрос решить. Мы рассчитывали, что и в этот раз удастся, но такого исключения не произошло. Посол Литвы в Армении обнадежил нас, сказал, что все сделает для получения визы. Спустя три дня всем выдали, кроме двоих наших участников команды. Видимо, это уже такое повседневное правило.

Нам предстоит еще выезд в Словакию 27 октября. Боимся, что риски такие же. Потому что Словакия присоединилась к странам, не дающим визу россиянам. Будем стараться. Коваленко и Монарев очень важны для нас, особенно в выездном матче!" — сказал Согомонян в беседе с корреспондентом Sport24 Зариной Халимхоновой.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Парни мастурбируют, глядя на твои фото в бикини». Русская спортсменка ответила на провокационный вопрос
«Мужчины стали воспринимать меня как мясо». Русская актриса, которой «приходится жить с раздвинутыми ногами»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь