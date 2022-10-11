«Манчестер Сити» в меньшинстве сыграл вничью с «Копенгагеном» в матче Лиги чемпионов

На 11-й минуте матча гол полузащитника «Манчестер Сити» Родри был отменен после подсказки видеоассистента рефери (VAR). на 25-й минуте полузащитник гостей Рияд Марез не реализовал пенальти. На 30-й минуте встречи защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес был удален с поля. Нападающий английской команды Эрлинг Холанд впервые в сезоне остался в запасе.

«Манчестер Сити» и «Копенгаген» играют в группе G вместе с германской «Боруссией» из Дортмунда и испанской «Севильей», матч этих команд пройдет позднее во вторник. «Манчестер Сити» возглавляет квартет, набрав 10 очков, за ним следуют «Боруссия» (6), «Копенгаген» (2) и «Севилья» (1). В следующем туре «Манчестер Сити» 25 октября на выезде встретится с «Боруссией», а «Копенгаген» в этот же день в гостях сыграет с «Севильей».

В параллельном матче группы H израильский «Маккаби» из Хайфы на своем поле одержал победу над итальянским «Ювентусом» со счетом 2:0 благодаря дублю Омера Ацили. Также в этом квартете выступают французский ПСЖ и португальская «Бенфика», которые свой матч проведут позднее во вторник. На данный момент ПСЖ и «Бенфика» имеют в активе по 7 очков, «Ювентус» и «Маккаби» — по 3.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Команды, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.