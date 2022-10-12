«Манчестер Сити» стал первым участником плей-офф футбольной Лиги чемпионов
ТАСС, 11 октября. Английский «Манчестер Сити» во вторник досрочно обеспечил выход в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов после четырех туров группового этапа.
ТАСС, 11 октября. Английский «Манчестер Сити» во вторник досрочно обеспечил выход в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов после четырех туров группового этапа.
В матче группы G германская «Боруссия» из Дортмунда сыграла вничью с испанской «Севильей» (1:1). В другой игре квартета «Манчестер Сити» разошелся миром с «Копенгагеном» (0:0). Английская команда после четырех туров набрала 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы и гарантировала себе как минимум вторую строчку. Второе место занимает «Боруссия» (7 очков), далее идут «Севилья» (2) и «Копенгаген» (2).
Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Клубы, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.
2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.