«Манчестер Сити» стал первым участником плей-офф футбольной Лиги чемпионов

В матче группы G германская «Боруссия» из Дортмунда сыграла вничью с испанской «Севильей» (1:1). В другой игре квартета «Манчестер Сити» разошелся миром с «Копенгагеном» (0:0). Английская команда после четырех туров набрала 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы и гарантировала себе как минимум вторую строчку. Второе место занимает «Боруссия» (7 очков), далее идут «Севилья» (2) и «Копенгаген» (2).