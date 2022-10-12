Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.10
Динамо З
Зальцбург
11
Футбол. Еврокубки
11.10
Милан
Челси
02
Футбол. Еврокубки
11.10
Шахтер
Реал
11
Футбол. Еврокубки
11.10
Селтик
РБ Лейпциг
02
Футбол. Еврокубки
11.10
Боруссия Д
Севилья
11
Футбол. Еврокубки
11.10
ПСЖ
Бенфика
11
Футбол. Еврокубки
11.10
Копенгаген
Манчестер Сити
00
Футбол. Еврокубки
11.10
Маккаби Хайфа
Ювентус
20
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
11.10
Динамо З
Зальцбург
11
11.10
Милан
Челси
02
11.10
Шахтер
Реал
11
11.10
Селтик
РБ Лейпциг
02
11.10
Боруссия Д
Севилья
11
11.10
ПСЖ
Бенфика
11
11.10
Копенгаген
Манчестер Сити
00
11.10
Маккаби Хайфа
Ювентус
20
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:06 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» стал первым участником плей-офф футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 11 октября. Английский «Манчестер Сити» во вторник досрочно обеспечил выход в ⅛ финала футбольной Лиги чемпионов после четырех туров группового этапа.

Манчестер Сити
Севилья
Боруссия Д
КопенгагенЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

В матче группы G германская «Боруссия» из Дортмунда сыграла вничью с испанской «Севильей» (1:1). В другой игре квартета «Манчестер Сити» разошелся миром с «Копенгагеном» (0:0). Английская команда после четырех туров набрала 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы и гарантировала себе как минимум вторую строчку. Второе место занимает «Боруссия» (7 очков), далее идут «Севилья» (2) и «Копенгаген» (2).

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Клубы, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня 2023 года в Стамбуле.

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Боруссия Д
1:1
Первый тайм: 1:1
Севилья
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава Союза конькобежцев России Гуляев считает, что спорт превратился в орудие политиков
Мишин заявил, что не чувствует влияния санкций на российское фигурное катание
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь