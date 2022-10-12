«Челси» во второй раз обыграл «Милан» на групповом этапе Лиги чемпионов

Забитыми мячами отметились Жоржиньо (21-я минута, с пенальти) и Пьер-Эмерик Обамеянг (34). На 18-й минуте прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил защитник «Милана» Фикайо Томори.

В другом матче группы Е австрийский «Зальцбург» сыграл вничью с хорватским «Динамо» из Загреба со счетом 1:1.

«Челси» во второй раз обыграл «Милан», в прошлом туре лондонцы разгромили итальянскую команду со счетом 3:0. «Челси» вышел на первое место в турнирной таблице группы Е с 7 очками, вторую строчку занимает «Зальцбург» (6 очков), далее идут «Милан» (4) и «Динамо» (4).

В пятом туре загребское «Динамо» примет «Милан», а «Челси» на выезде сыграет с «Зальцбургом». Матчи состоятся 25 октября.