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Селтик
РБ Лейпциг
02
11.10
Боруссия Д
Севилья
11
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ПСЖ
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00:17 (мск), источник: ТАСС

«Челси» во второй раз обыграл «Милан» на групповом этапе Лиги чемпионов

ТАСС, 12 октября. Английский «Челси» со счетом 2:0 на выезде обыграл итальянский «Милан» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла во вторник.

Милан
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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Жоржиньо (21-я минута, с пенальти) и Пьер-Эмерик Обамеянг (34). На 18-й минуте прямую красную карточку за лишение явной возможности забить гол получил защитник «Милана» Фикайо Томори.

В другом матче группы Е австрийский «Зальцбург» сыграл вничью с хорватским «Динамо» из Загреба со счетом 1:1.

«Челси» во второй раз обыграл «Милан», в прошлом туре лондонцы разгромили итальянскую команду со счетом 3:0. «Челси» вышел на первое место в турнирной таблице группы Е с 7 очками, вторую строчку занимает «Зальцбург» (6 очков), далее идут «Милан» (4) и «Динамо» (4).

В пятом туре загребское «Динамо» примет «Милан», а «Челси» на выезде сыграет с «Зальцбургом». Матчи состоятся 25 октября.

В матчах группы H французский ПСЖ сыграл вничью с португальской «Бенфикой» (1:1), а итальянский «Ювентус» проиграл израильскому «Маккаби» из Хайфы (0:2). В турнирной таблице лидирует ПСЖ (8 очков), далее идут «Бенфика» (8), «Ювентус» (3) и «Маккаби» (3). В группе F «Шахтер» сыграл вничью с испанским «Реалом» (1:1), германский «Лейпциг» обыграл шотландский «Селтик» (2:0). «Реал» возглавляет таблицу (10 очков) и гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, далее располагаются «Лейпциг» (6), «Шахтер» (5) и «Селтик» (1).

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Челси
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