«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов после ничьей с «Шахтером»
Мадридский «Реал» сыграл вничью с украинским «Шахтером» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
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Мадридский «Реал» сыграл вничью с украинским «Шахтером» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча группы F, прошедшая на поле «Шахтера» в Варшаве, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Александр Зубков (46-я минута), в составе гостей отличился Антонио Рюдигер (90+5).
В другом матче этой группы немецкий «Лейпциг» в гостях нанес поражение шотландскому «Селтику» — 2:0.
«Реал», набравший 10 очков, возглавляет турнирную таблицу группы. На втором месте идет «Лейпциг» (6 очков), на третьем — «Шахтер» (5), замыкает квартет «Селтик» (1). Мадридский клуб гарантировал себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, «сливочные» не опустятся ниже второго места.