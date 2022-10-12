«Реал» вышел в плей-офф Лиги чемпионов после ничьей с «Шахтером»

Встреча группы F, прошедшая на поле «Шахтера» в Варшаве, завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Александр Зубков (46-я минута), в составе гостей отличился Антонио Рюдигер (90+5).

В другом матче этой группы немецкий «Лейпциг» в гостях нанес поражение шотландскому «Селтику» — 2:0.