В «ПСЖ» опровергли информацию о желании Мбаппе покинуть клуб

«Серьёзное заявление, потому что, согласно опубликованной информации, клуб хотел покинуть и я. Вот почему я здесь: чтобы опровергнуть и чётко сказать, что Килиан никогда не разговаривал ни со мной, ни с президентом об уходе из клуба в январе.



Мои слова о том, что “ПСЖ” не провёл ни одного хорошего трансферного окна? Мы обещали Мбаппе создать отличную команду с эталонной “девяткой” на острие, которого мы не взяли», — приводит слова Кампуша L'Equipe.