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10:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола объяснил, почему Холанд не сыграл с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, почему норвежский нападающий команды Эрлинг Холанд провёл на скамейке запасных весь матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Копенгагеном».

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Источник: Reuters

«Эрлинг закончил игру с “Саутгемптоном” очень уставшим. И он не восстановился должным образом за эти два-три дня между матчами. Состояние вчера было не очень, сегодня — немного лучше, но не идеально. Поэтому мы решили не рисковать и не выпустили Холанда», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Матч «Копенгаген» — «Манчестер Сити» состоялся 11 октября на стадионе «Паркен» в столице Дании. Команды не забили мячей — 0:0. С 30-й минуты чемпионы Англии играли в меньшинстве после удаления Серхио Гомеса. Также в первом тайме Рияд Марез не реализовал пенальти. Ничьей и одного набранного очка «Сити» хватило для того, чтобы досрочно оформить выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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