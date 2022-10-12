Гвардиола объяснил, почему Холанд не сыграл с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов

«Эрлинг закончил игру с “Саутгемптоном” очень уставшим. И он не восстановился должным образом за эти два-три дня между матчами. Состояние вчера было не очень, сегодня — немного лучше, но не идеально. Поэтому мы решили не рисковать и не выпустили Холанда», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».