«Наполи» вышел в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ирвинг Лосано (4-я минута), Джакомо Распадори (16), бывший полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия (62, с пенальти) и Виктор Осимхен (90). У проигравших отличились Дэви Классен (49) и Стивен Бергвейн (83, с пенальти). Кварацхелия также отметился голевой передачей.

«Наполи» одержал четвертую победу в четырех матчах и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Неаполитанцы возглавляют группу А. Далее идут английский «Ливерпуль» (6 очков), «Аякс» (3) и шотландский «Рейнджерс» (0).

В следующем туре группы А «Наполи» примет «Рейнджерс», а «Аякс» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». Обе встречи пройдут 26 октября.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Клубы, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Ранее выход в ⅛ финала Лиги чемпионов себе обеспечили испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити».