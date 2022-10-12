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21:58 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» вышел в плей-офф футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 12 октября. Итальянский «Наполи» со счетом 4:2 дома обыграл нидерландский «Аякс» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов и гарантировал себе выход в ⅛ финала турнира. Встреча прошла в среду.

Наполи
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Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились Ирвинг Лосано (4-я минута), Джакомо Распадори (16), бывший полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия (62, с пенальти) и Виктор Осимхен (90). У проигравших отличились Дэви Классен (49) и Стивен Бергвейн (83, с пенальти). Кварацхелия также отметился голевой передачей.

«Наполи» одержал четвертую победу в четырех матчах и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. Неаполитанцы возглавляют группу А. Далее идут английский «Ливерпуль» (6 очков), «Аякс» (3) и шотландский «Рейнджерс» (0).

В следующем туре группы А «Наполи» примет «Рейнджерс», а «Аякс» на своем поле сыграет с «Ливерпулем». Обе встречи пройдут 26 октября.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 2 ноября. Команды, которые займут первое и второе места в квартетах, выйдут в плей-офф турнира. Клубы, ставшие третьими, сыграют в плей-офф Лиги Европы. Ранее выход в ⅛ финала Лиги чемпионов себе обеспечили испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити».

2 мая Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы от участия в еврокубках в сезоне-2022/23 из-за ситуации на Украине.

Наполи
4:2
Первый тайм: 2:0
Аякс
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