«Барселона» сыграла вничью с «Интером» в матче футбольной Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Усман Дембеле (40-я минута) и Роберт Левандовский (82, 90+2). У «Интера» отличились Николо Барелла (50), Лаутаро Мартинес (63), Робин Госенс (82).

«Интер» и «Барселона» представляют группу С, в другом матче квартета германская «Бавария» со счетом 4:2 обыграла чешскую «Викторию» и обеспечила себе выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Бавария» занимает первое место с 12 очками, далее идут «Интер» (7 очков), «Барселона» (4) и «Виктория» (0). в пятом туре «Барселона» примет «Баварию», «Интер» на своем поле сыграет с «Викторией». Матчи пройдут 26 октября.

В матчах группы А итальянский «Наполи» со счетом 4:2 обыграл нидерландский «Аякс», английский «Ливерпуль» разгромил шотландский «Рейнджерс» (7:1). «Наполи» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в ⅛ финала лиги чемпионов. Второе место в группе занимает «Ливерпуль» (9 очков), третье — «Аякс» (3), четвертое — «Рейнджерс» (0).