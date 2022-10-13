Текущие события
Футбол. Еврокубки
12.10
Рейнджерс
Ливерпуль
17
Футбол. Еврокубки
12.10
Байер
Порту
03
Футбол. Еврокубки
12.10
Барселона
Интер
33
Футбол. Еврокубки
12.10
Виктория Пл
Бавария
24
Футбол. Еврокубки
12.10
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
32
Футбол. Еврокубки
12.10
Спортинг
Марсель
02
Футбол. Еврокубки
12.10
Наполи
Аякс
42
Футбол. Еврокубки
12.10
Атлетико
Брюгге
00
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
12.10
Рейнджерс
Ливерпуль
17
12.10
Байер
Порту
03
12.10
Барселона
Интер
33
12.10
Виктория Пл
Бавария
24
12.10
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
32
12.10
Спортинг
Марсель
02
12.10
Наполи
Аякс
42
12.10
Атлетико
Брюгге
00
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
00:08 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» сыграла вничью с «Интером» в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 12 октября. Испанская «Барселона» дома сыграла вничью с итальянским «Интером» со счетом 3:3 в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в среду.

Барселона
Интер
Бавария
Виктория ПлЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Усман Дембеле (40-я минута) и Роберт Левандовский (82, 90+2). У «Интера» отличились Николо Барелла (50), Лаутаро Мартинес (63), Робин Госенс (82).

«Интер» и «Барселона» представляют группу С, в другом матче квартета германская «Бавария» со счетом 4:2 обыграла чешскую «Викторию» и обеспечила себе выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Бавария» занимает первое место с 12 очками, далее идут «Интер» (7 очков), «Барселона» (4) и «Виктория» (0). в пятом туре «Барселона» примет «Баварию», «Интер» на своем поле сыграет с «Викторией». Матчи пройдут 26 октября.

В матчах группы А итальянский «Наполи» со счетом 4:2 обыграл нидерландский «Аякс», английский «Ливерпуль» разгромил шотландский «Рейнджерс» (7:1). «Наполи» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в ⅛ финала лиги чемпионов. Второе место в группе занимает «Ливерпуль» (9 очков), третье — «Аякс» (3), четвертое — «Рейнджерс» (0).

В группе В бельгийский «Брюгге» сыграл вничью с испанским «Атлетико» (0:0), португальский «Порту» разгромил германский «Байер» (3:0). «Брюгге» занимает первое место в группе с 10 очками и гарантировал себе выход в плей-офф, далее идут «Порту» (6 очков), «Атлетико» (4) и «Байер» (3). В группе D английский «Тоттенхэм» обыграл германский «Айнтрахт» (3:2), французский «Марсель» оказался сильнее португальского «Спортинга» (2:0). «Тоттенхэм» занимает первое место с 7 очками, далее располагаются «Марсель» (6 очков), «Спортинг» (6) и «Айнтрахт» (4).

Барселона
3:3
Первый тайм: 1:0
Интер
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Глава Союза конькобежцев России Гуляев считает, что спорт превратился в орудие политиков
Мишин заявил, что не чувствует влияния санкций на российское фигурное катание
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь