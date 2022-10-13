«Барселона» сыграла вничью с «Интером» в матче футбольной Лиги чемпионов

Забитыми мячами в составе «Барселоны» отметились Усман Дембеле (40-я минута) и Роберт Левандовский (82, 90+2). У «Интера» отличились Николо Барелла (50), Лаутаро Мартинес (63), Робин Госенс (82).
«Интер» и «Барселона» представляют группу С, в другом матче квартета германская «Бавария» со счетом 4:2 обыграла чешскую «Викторию» и обеспечила себе выход в ⅛ финала Лиги чемпионов.
«Бавария» занимает первое место с 12 очками, далее идут «Интер» (7 очков), «Барселона» (4) и «Виктория» (0). в пятом туре «Барселона» примет «Баварию», «Интер» на своем поле сыграет с «Викторией». Матчи пройдут 26 октября.
В матчах группы А итальянский «Наполи» со счетом 4:2 обыграл нидерландский «Аякс», английский «Ливерпуль» разгромил шотландский «Рейнджерс» (7:1). «Наполи» набрал 12 очков и гарантировал себе выход в ⅛ финала лиги чемпионов. Второе место в группе занимает «Ливерпуль» (9 очков), третье — «Аякс» (3), четвертое — «Рейнджерс» (0).
В группе В бельгийский «Брюгге» сыграл вничью с испанским «Атлетико» (0:0), португальский «Порту» разгромил германский «Байер» (3:0). «Брюгге» занимает первое место в группе с 10 очками и гарантировал себе выход в плей-офф, далее идут «Порту» (6 очков), «Атлетико» (4) и «Байер» (3). В группе D английский «Тоттенхэм» обыграл германский «Айнтрахт» (3:2), французский «Марсель» оказался сильнее португальского «Спортинга» (2:0). «Тоттенхэм» занимает первое место с 7 очками, далее располагаются «Марсель» (6 очков), «Спортинг» (6) и «Айнтрахт» (4).