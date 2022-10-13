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10:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Василий Уткин: в центре поля у «Барселоны» играет дед Бускетс с внуками

Российский спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Интером».

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Источник: AP 2022

Напомним, встреча завершилась со счётом 3:3.

«Ух, концовка же в Барселоне! Впервые в жизни я проникся “Интером”. Но и Хави проникся тоже. Ему действительно необходим Роберт Левандовски. Становление игры и команды происходит, но произойти быстро не может. Ну, в центре поля играет дед Бускетс с внуками.

Пока так — бомбардир не вопрос стиля. Это вопрос воспитания. Воспитания и стиля, и юнцов, и публики ради сохранения амбиций. Статуса. Это вообще интересно, такая эволюция барселонской школы, которая в расцвете на практике отвергла и даже разосралась со Златаном. Но сейчас у Гвардиолы Суперхоланд. А у закредитованного Хави Левандовски, цветущий последним осенним цветом», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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