«Ливерпуль» растерзал соперника в ЛЧ. Последний раз он так издевался над «Спартаком»

«Ливерпуль» уверенно победил «Рейнджерс» на своём поле (2:0), а вот в ответной встрече команда Клоппа начала с пропущенного гола. На 17-й минуте шотландцам хватило не самой сложной комбинации, чтобы открыть счёт. Хотя в результате «Рейнджерс» просто смяли, а многие шотландские болельщики ушли со стадиона уже по ходу игры.

Камбэк «Ливерпуля» случился благодаря лучшему бомбардиру команды Роберто Фирмино. Если в прошлом сезоне он играл мало, то в этом блистает, как несколько лет назад. В Глазго Фирмино сделал дубль, переломив ход матча. А затем ещё отдал издевательскую голевую передачу на Нуньеса, скрестив ноги.

Фактически именно Фирмино сделал результат. А ещё он догнал Джеррарда по голам в Лиге чемпионов за «Ливерпуль». У обоих по 21 мячу.

Ещё одно чудо сотворил Салах, который пока проводит слабый сезон. Он внезапно оказался вне стартового состава, но вышел на поле во втором тайме и сделал хет-трик за шесть минут и 13 секунд! Это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов. Интересно, что все три раза ему ассистировал Жота, который тоже появился на поле лишь во втором тайме.

Последний раз «Ливерпуль» забивал семь мячей в Лиге чемпионов пять лет назад. Тогда команда Клоппа на своём поле разгромила «Спартак». Правда, не все игроки «Ливерпуля» об этом помнят.