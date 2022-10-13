Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:45
Буде-Глимт
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:45
Динамо К
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
АЕК Л
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
19:45
Бетис
Рома
Футбол. Еврокубки
19:45
Юнион
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Фейеноорд
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
19:45
Нант
Фрайбург
Футбол. Еврокубки
19:45
Карабах
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
19:45
Истанбул Башакшехир
РФШ
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
Хартс
Футбол. Еврокубки
19:45
Аустрия
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
19:45
Партизан
Кельн
Футбол. Еврокубки
19:45
Аполлон
АЗ
Футбол. Еврокубки
19:45
Юргорден
Гент
Футбол. Еврокубки
19:45
ЧФР
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:45
Слован Бр
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
ПСВ
Цюрих
Футбол. Еврокубки
22:00
Лудогорец
ХИК
Футбол. Еврокубки
22:00
Унион Б
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Омония
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал Сосьедад
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Лацио
Штурм
Футбол. Еврокубки
22:00
Трабзонспор
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
22:00
Стяуа
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:00
Хапоэль Беэр-Шева
Лех
Футбол. Еврокубки
22:00
Ницца
Словацко
Футбол. Еврокубки
22:00
Вадуц
Днепр-1
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Мольде
Футбол. Еврокубки
22:00
Балкани
Сивасспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Жальгирис В
Пюник
Все события
Футбол. Лига чемпионов. Последние результаты
12.10
Рейнджерс
Ливерпуль
17
12.10
Байер
Порту
03
12.10
Барселона
Интер
33
12.10
Виктория Пл
Бавария
24
12.10
Тоттенхэм Хотспур
Айнтрахт Ф
32
12.10
Спортинг
Марсель
02
12.10
Наполи
Аякс
42
12.10
Атлетико
Брюгге
00
Футбол. Лига чемпионов. Все результаты
09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» растерзал соперника в ЛЧ. Последний раз он так издевался над «Спартаком»

А Фирмино отдал голевуху, скрестив ноги.

Рейнджерс
ЛиверпульЛига чемпионов: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Ливерпуль» уверенно победил «Рейнджерс» на своём поле (2:0), а вот в ответной встрече команда Клоппа начала с пропущенного гола. На 17-й минуте шотландцам хватило не самой сложной комбинации, чтобы открыть счёт. Хотя в результате «Рейнджерс» просто смяли, а многие шотландские болельщики ушли со стадиона уже по ходу игры.

Читайте также
Футболист «Ливерпуля» Салах оформил самый быстрый хет-трик в Лиге чемпионов

Камбэк «Ливерпуля» случился благодаря лучшему бомбардиру команды Роберто Фирмино. Если в прошлом сезоне он играл мало, то в этом блистает, как несколько лет назад. В Глазго Фирмино сделал дубль, переломив ход матча. А затем ещё отдал издевательскую голевую передачу на Нуньеса, скрестив ноги.

Фактически именно Фирмино сделал результат. А ещё он догнал Джеррарда по голам в Лиге чемпионов за «Ливерпуль». У обоих по 21 мячу.

Ещё одно чудо сотворил Салах, который пока проводит слабый сезон. Он внезапно оказался вне стартового состава, но вышел на поле во втором тайме и сделал хет-трик за шесть минут и 13 секунд! Это самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов. Интересно, что все три раза ему ассистировал Жота, который тоже появился на поле лишь во втором тайме.

Последний раз «Ливерпуль» забивал семь мячей в Лиге чемпионов пять лет назад. Тогда команда Клоппа на своём поле разгромила «Спартак». Правда, не все игроки «Ливерпуля» об этом помнят.

Во время загрузки произошла ошибка.
Рейнджерс
1:7
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Драка карликов в телефонной будке. В поп-ММА окончательно спятили?
Последний бой перед армией. Минеев решил вернуться к истокам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь