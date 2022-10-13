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13:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Хави заявил, что «Барселона» не заслуживает продолжения выступления в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о результате матча с «Интером» (3:3) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Барселона
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Источник: Reuters

«Первый тайм был отличным, мы хорошо атаковали и заставили “Интер” пострадать, хорошо работая в полузащите с Педри и Гави. Во втором тайме мы допустили слишком много ошибок. Ошибки дорого обходятся в Лиге чемпионов.

Мы пытались дать отпор характером, но, если вы не можете обыграть “Интер” дома, вы не заслуживаете прогресса в Лиге чемпионов. Мы знаем, что это больше не в наших руках, мы не заслуживаем продолжения выступления в Лиге чемпионов. Надежды мало, за эти ошибки приходится платить высокую цену.

Я тренер и должен нести ответственность, когда мои игроки допускают ошибки. Мы должны были быть более сконцентрированными, но вышли на второй тайм с неправильным настроем», — приводит слова Хави Football Italia.

После четырёх туров «Барселона» находится на третьем месте в турнирной таблице, набрав четыре очка. «Интер», в свою очередь, занимает второе место, набрав семь очков. Возглавляет турнирную таблицу «Бавария» (12).

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3:3
Первый тайм: 1:0
Интер
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