Хави заявил, что «Барселона» не заслуживает продолжения выступления в Лиге чемпионов

«Первый тайм был отличным, мы хорошо атаковали и заставили “Интер” пострадать, хорошо работая в полузащите с Педри и Гави. Во втором тайме мы допустили слишком много ошибок. Ошибки дорого обходятся в Лиге чемпионов.



Мы пытались дать отпор характером, но, если вы не можете обыграть “Интер” дома, вы не заслуживаете прогресса в Лиге чемпионов. Мы знаем, что это больше не в наших руках, мы не заслуживаем продолжения выступления в Лиге чемпионов. Надежды мало, за эти ошибки приходится платить высокую цену.



Я тренер и должен нести ответственность, когда мои игроки допускают ошибки. Мы должны были быть более сконцентрированными, но вышли на второй тайм с неправильным настроем», — приводит слова Хави Football Italia.