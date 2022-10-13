Сон Хын Мин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим футболистом недели по итогам 4-го тура Лиги чемпионов.
Тоттенхэм Хотспур
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим футболистом недели по итогам 4-го тура Лиги чемпионов.
В игре против «Айнтрахта» из Франкфурта (3:2) кореец сделал дубль. Второй мяч форварда в ворота немецкой команды признали лучшим голом недели в турнире.
Помимо Сона, на награду лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов претендовали Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Симон Миньоле («Брюгге») и Омер Ацили («Маккаби» Хайфа).