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16:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сон Хын Мин признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим футболистом недели по итогам 4-го тура Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

В игре против «Айнтрахта» из Франкфурта (3:2) кореец сделал дубль. Второй мяч форварда в ворота немецкой команды признали лучшим голом недели в турнире.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо Сона, на награду лучшему футболисту недели в Лиге чемпионов претендовали Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Симон Миньоле («Брюгге») и Омер Ацили («Маккаби» Хайфа).

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3:2
Первый тайм: 3:1
Айнтрахт Ф
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