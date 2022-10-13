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22:01 (мск), источник: ТАСС

«Будё-Глимт» с российским вратарем Хайкиным проиграл «Арсеналу» в матче Лиги Европы

ТАСС, 13 октября. Норвежский клуб «Будё-Глимт» со счетом 0:1 дома проиграл английскому «Арсеналу» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в четверг.

Арсенал
Буде-Глимт
ПСВЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Мяч на 24-й минуте забил Букайо Сака. Ворота норвежской команды защищал российский голкипер Никита Хайкин.

«Арсенал» во второй раз обыграл «Будё-Глимт». Встреча в Лондоне прошла 6 октября и завершилась со счетом 3:0. Английская команда набрала девять очков после трех матчей и возглавляет турнирную таблицу группы А. Далее идут «Будё-Глимт» (4 очка, 4 матча), нидерландский ПСВ (4, 2) и швейцарский «Цюрих» (0, 3).

Встреча второго тура между «Арсеналом» и ПСВ была перенесена на 20 октября в связи траурными мероприятиями в Лондоне после смерти Елизаветы II. ПСВ и «Цюрих» начнут игру четвертого тура в 22:00 мск.

В пятом туре «Арсенал» в гостях сыграет с ПСВ, «Будё-Глимт» на выезде встретится с «Цюрихом». Оба матча пройдут 27 октября.

Лучшая команда группы по итогам этапа выйдет в ⅛ финала Лиги Европы. Команда, занявшая второе место, сыграет в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги Европы. Коллектив, ставший третьим, примет участие в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги конференций.

Буде-Глимт
0:1
Первый тайм: 0:1
Арсенал
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