«Ференцварош» под руководством Черчесова обыграл «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы

Забитыми мячами в составе победителей отметились Кристоффер Захариассен (23-я минута) и Сами Ммаэ (61). У проигравших отличился Стефан Митрович (55).

В другом матче группы Н турецкий «Трабзонспор» на своем поле со счетом 4:0 разгромил «Монако». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

«Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице группы, набрав 9 очков. Далее идут «Трабзонспор» (6), «Монако» (6) и «Црвена Звезда» (3). В пятом туре «Ференцварош» примет «Монако», а «Црвена Звезда» дома сыграет с «Трабзонспором». Встречи пройдут 27 октября.