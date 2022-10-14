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Футбол. Лига Европы. Все результаты
00:08 (мск), источник: ТАСС

«Ференцварош» под руководством Черчесова обыграл «Црвену Звезду» в матче Лиги Европы

ТАСС, 13 октября. Венгерский «Ференцварош» под руководством российского тренера Станислава Черчесова со счетом 2:1 дома обыграл сербскую «Црвену Звезду» в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы. Встреча прошла в четверг.

Ференцварош
Трабзонспор
Монако
Црвена ЗвездаЛига Европы: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе победителей отметились Кристоффер Захариассен (23-я минута) и Сами Ммаэ (61). У проигравших отличился Стефан Митрович (55).

В другом матче группы Н турецкий «Трабзонспор» на своем поле со счетом 4:0 разгромил «Монако». Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 60-й минуте.

«Ференцварош» занимает первое место в турнирной таблице группы, набрав 9 очков. Далее идут «Трабзонспор» (6), «Монако» (6) и «Црвена Звезда» (3). В пятом туре «Ференцварош» примет «Монако», а «Црвена Звезда» дома сыграет с «Трабзонспором». Встречи пройдут 27 октября.

Лучшая команда группы по итогам этапа выйдет в ⅛ финала Лиги Европы. Команда, занявшая второе место, сыграет в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала турнира. Коллектив, ставший третьим, примет участие в раунде плей-офф за выход в ⅛ финала Лиги конференций.

Ференцварош
2:1
Первый тайм: 1:0
Црвена Звезда
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