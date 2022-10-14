«МЮ» избежал позора, у Моуринью нет права на ошибку, Хайкин снова не смог остановить «Арсенал»

Тил разыгрался?

Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа A, 13.10.2022, 19:45 Буде-Глимт 0 Арсенал 1

На норвежской синтетике за Полярным кругом «Арсенал» чувствовал себя комфортно, и в первой же атаке едва не наказал за рискованные действия Никиту Хайкина. Но если в этом эпизоде российскому голкиперу повезло, то в середине первого тайма удача от него отвернулась, когда Сака разыграл «стеночку» на углу штрафной и поразил цель благодаря рикошету от защитника «Буде-Глимт».

Как оказалось, команде Микеля Артеты этого хватило для одиннадцатой победы в двенадцати матчах текущего сезона. Это лучший результат среди всех английских команд, однако досрочно выйти в плей-офф «Арсеналу» не удалось. Причина — в переносе матча 2-го тура против ПСВ, который состоится в следующий четверг. В Эйндховен лондонцам будет достаточно сыграть вничью.

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Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа A, 13.10.2022, 22:00 ПСВ 5 Цюрих 0

Сами же голландцы уничтожили оборону «Цюриха», причем для этого не потребовалось усилий самого результативного игрока команды Гакпо.

Зато двумя результативными передачами отметился Тил.

Бывший спартаковец после яркого сезона в «Фейеноорде» с 21 забитым мячом в новой команде не так ярок. Сейчас в активе Гуса два гола и столько же ассистов.

Кроме того, стоит отметить, как эффективны эйндховенцы при подачах угловых. С января взятием ворот завершились уже 19 корнеров, и это больше, чем суммарно за два предыдущих года.

«Рома» избежала провала

Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа C, 13.10.2022, 19:45 Бетис 1 Рома 1

Одержавший драматичную победу в Риме «Бетис» за здравие начал и ответную встречу на «Бенито Вильямарин». От «Ромы» же удача, как казалось, отвернулась напрочь. Сначала открыть счет атаковавшему с дальней дистанции Каналесу помог рикошет от ноги Ибаньеса, а в добавленное к первому тайму время ответный гол Белотти отменили из-за офсайда. В начале второй половины матча ситуация повторилась, однако здесь ВАР наконец-то взял сторону римлян и исправил ошибку судей.

Они просто не заметили первого касания Белотти, который выскакивал из-за спин защитников, поэтому никакого положения «вне игры» у также принявшего участие в голевой атаке Камара не было. Эта ничья отложила катастрофу «Ромы», но в оставшихся турах Жозе Моуринью необходим стопроцентный результат. В противном случае Особенному снова придется сыграть в Лиге конференций. И «волкам», кстати, может помочь «Бетис», которому для гарантированного первого места нужно в следующем туре не проиграть «Лудогорцу».

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Расколдованный «Олд Траффорд»

Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа E, 13.10.2022, 22:00 Манчестер Юнайтед 1 Омония 0

Чем ближе был финальный свисток, тем больше болельщикам «МЮ» казалось, что их домашнюю арену в еврокубках заколдовали. Весной «красные дьяволы» всухую проиграли здесь «Атлетико» (0:1). В сентябре ситуация повторилась против «Реала Сосьедад», а в четверг хозяева никак не могли забить кипрской «Омонии». Где-то им откровенно не везло, как в случае с выстрелом Каземиро в перекладину. В других эпизодах был великолепен голкипер сборной Нигерии Узохо, который, кстати, является болельщиком «Юнайтед».

Криштиану Роналду не смог забить ему даже с нескольких метров, когда первым успел на добивание. Всего же к финальному свистку хозяева нанесли 34 удара, из которых 22 — из пределов штрафной, а попаданиями в створ завершились 13 попыток. И как раз последняя принесла успех Мактиминаю, который парой минут ранее разочаровал фанатов выстрелом в направлении верхних ярусов трибун.

Источник: Whoscored

Статистика ударов матча «Манчестер Юнайтед» — «Омония»

Интересный факт: в прошлый раз вышедший на замену игрок «Юнайтед» забивал решающий гол в еврокубках после 90-й минуты в легендарном финале Лиги чемпионов-1999. Так что Мактиминай заставил статистиков вспомнить Уле Гуннара Сульшера. Теперь для выхода в плей-офф, куда уже отобрался выигравший все четыре матча «Реал Сосеьдад», команде Эрика тен Хага достаточно не проиграть дома «Шерифу».

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Четвертое поражение Луческу

Футбол Лига Европы 2022/2023 Группа B, 13.10.2022, 19:45 Динамо К 0 Ренн 1

«Ренн» параллельно с «Фенербахче» гарантировал себе выход в плей-офф. Осталось определить только победителя группы, а против «Динамо», которое еще не набрало ни одного очка, снова все решила молодежь.

В первом матче решающим оказался гол 17-летнего Дуэ. Сейчас подачу Буриго с углового до ума довел 21-летний камерунец Ву. Это первый гол защитника на таком уровне: ранее дебютировавший в основном составе «Ренна» Ву отличался только во втором французском дивизионе — в воспитавшем его «Нанси».

А команде Мирчи Луческу остается бороться с кипрским АЕК за утешительную путевку в плей-офф Лиги конференций, для чего нужно обязательно выиграть в следующем туре в Ларнаке.

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